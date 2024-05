Fabien Pelous, vainqueur de la coupe d'Europe en 2005, s'est confié sur les souvenirs de cette victoire obtenue face au Stade français, après prolongation. Le deuxième ligne est notamment revenu sur l'avant-match, et une fameuse partie de loup-garou.

"La période a été extraordinaire après trois finales européennes d’affilée, avec celle gagnée en 2003 et celle perdue en 2004. Paradoxalement, la défaite face aux Wasps en 2004 reste un des moments préférés de ma carrière en club. On n’était pas du tout favoris et on avait sorti un grand match, avec une finale spectaculaire. Cela nous avait confortés dans notre confiance en notre potentiel. Il a été bien exploité parce que cette faculté à se hisser jusqu’en finale à chaque fois était assez unique à l’époque. Mais cela nous paraissait naturel et le groupe maîtrisait son sujet. En 2005, je n’avais disputé la demi-finale à Leicester parce que j’avais une petite entorse du ligament latéral interne du genou. Romain Millo-Chluski jouait à ma place. Depuis le bord du terrain, j’avais été surpris par l’intensité. Je me disais : « Je joue des matchs comme ça ? » J’avais toujours une fragilité et c’était un pari personnel de jouer la finale. J’étais un symbole dans l’équipe et Guy (Novès) m’avait mis sur le terrain, aussi pour mon rôle de leader car Romain est tout aussi capable d’être titulaire. J’ai tenu jusqu’en début de deuxième mi-temps, puis j’ai senti que ce n’était plus possible.

Il n’y a jamais eu d’abattement et on a renversé la situation avec la pénalité de Fred Michalak dans les arrêts de jeu

Mais mon principal souvenir, c’est la partie de loup-garou la veille dans notre hôtel, qui était une sorte de manoir. Tout le monde avait participé, sous la houlette de Yannick Nyanga qui avait été magnifique (rires). Cela montrait l’état d’esprit : on avait juste envie d’être ensemble. Le lendemain, je suis convaincu que cela nous a servis en arrachant la prolongation et en gagnant. Les victoires et les défaites se cachent derrière ces moments de vie. Après ma sortie, j’avais mis une attelle sur le bord et j’y croyais, même quand on était derrière à la fin du temps réglementaire. Il n’y a jamais eu d’abattement et on a renversé la situation avec la pénalité de Fred Michalak dans les arrêts de jeu. Puis son drop en prolongation. Cela m’a offert un sentiment d’autant plus intense. Je l’ai un peu vécu comme un spectateur, avec plus d’émotion que sur le terrain où on se concentre sur la résolution des problèmes".

Zoom sur Antoine Dupont : "Un des meilleurs joueurs de l’histoire" "Le chef de file, c’est Antoine Dupont que j’ai connu jeune, avec l’équipe de France des moins de 20 ans. On voyait bien que c’était un grand joueur en devenir. Mais aujourd’hui, il est encore plus que ça. Là où il me surprend, c’est dans la durée. Qu’il ait un potentiel pour traverser le terrain et faire des choses extraordinaires, on l’avait compris très vite. Mais le faire, le refaire, le refaire encore et encore, quand tout le monde sait que tu vas le faire, ce n’est plus pareil. Là, on est face à un des meilleurs joueurs de l’histoire du rugby. Et pas uniquement français. Le pire, c’est qu’il n’est qu’au milieu de sa carrière et a encore de belles pages à écrire. Ça promet pour l’avenir. Je ne suis pas persuadé qu’il ait changé son comportement dans son leadership mais le temps et l’image qu’on a de lui lui offrent une vraie épaisseur. Il assume les choses".

Antoine Dupont a été largement vanté par Fabien Pelous. Icon Sport - Anthony Dibon

La génération 2024 : "Ils nous offrent tant d’émotions !"

"J’ai de l’admiration car cette génération a amené le jeu et l’état d’esprit à un niveau que j’avais rarement vu. Deux équipes me donnent cette impression : le Stade toulousain et le Leinster (sourire). C’est logique de les retrouver en finale car elles maîtrisent leur rugby comme c’est peu arrivé dans ce sport. Le Leinster est à l’image de l’Irlande, avec des choses très propres faites à une telle vitesse. À Toulouse, les joueurs tentent et créent beaucoup. C’est moins stratégique mais d’une efficacité redoutable. Et ils nous offrent tant d’émotions ! Pour ça, j’admire ces garçons, plus encore que pour leur faculté à gagner. C’est une génération incroyable. Des mecs comme Antoine Dupont, Julien Marchand, Thomas Ramos ou François Cros, dont je n’avais aucun doute de la réussite mais qui atteint une telle régularité dans la performance. L’alchimie se fait si bien entre ces joueurs et les méthodes de jeu qui leur sont proposées. La finale, c’est du 50-50. Mais j’ai l’impression qu’on peut prendre l’ascendant devant, sur les phases de conquête ou la capacité à peser sur la défense adverse. Ce n’est qu’une sensation".