Vous le savez désormais, le Midol Vert c’est le jeudi après-midi en numérique et le vendredi en kiosque ! Exceptionnellement, en raison du premier barrage de Pro D2 2024 Grenoble – Dax ce jeudi soir, le journal numérique sera disponible en fin de soirée après le résultat de la rencontre. Bien entendu, il sera disponible comme à votre habitude dès le vendredi matin dans tous les kiosques de France.

À retrouver dans ce journal, toutes les informations à savoir avant le choc de l’année entre Toulouse et le Leinster. Un grand entretien avec Alexandre Roumat, un portrait du Puma Juan Cruz Mallia et même une rétrospective sur les cinq étoiles avec les acteurs de ces titres. Au-delà de la finale, on retrouve évidemment du Pro D2 avec un duel Carbonneau-Marques passé au crible par plusieurs numéros 9 qui les ont affrontés.