Vidéo. Revivez le parcours du Stade toulousain en Champions Cup jusqu’à la finale

Samedi, Toulouse disputera la huitième finale de Champions Cup de son histoire. Face aux redoutables Leinstermen, les Toulousains tenteront de décrocher une sixième couronne. L’occasion de revivre, en vidéo, les meilleurs moments du parcours jusqu’à présent parfait des hommes d’Ugo Mola.

Samedi 9 décembre 2023

Présent dans la poule 2 de la compétition, plutôt abordable, le Stade toulousain débute sa campagne de Champions Cup par la réception des Gallois de Cardiff. Et les hommes d’Ugo Mola redémarrent sur la scéne européenne par une démonstration offensive. Sept essais inscrits à Ernest-Wallon face à des Gallois complètement dépassés. La barre des 50 points est atteinte, et l’Ecossais Blair Kinghorn signe un doublé pour son premier match avec les Rouge et Noir.

Le Stade toulousain a envoyé beaucoup de jeu face aux Gallois de Cardiff. Dès le début du match, les Toulousains ont déplacé le ballon sur les extérieurs, comme sur le 2e essai conclu par Richie Arnold qu’on vous propose de (re) découvrir.

Dimanche 17 décembre 2023

Le Stade toulousain ignorait en cette fin d’année 2023 qu’il retrouverait les Quins quelques mois plus tard en demi-finale de la compétition. Au Twickenham Stoop de Londres, les coéquipiers d’Antoine Dupont impressionnent. Toujours en l’absence de Romain Ntamack, le demi de mêlée forme la charnière avec Thomas Ramos. Pierre-Louis Barassi tire son épingle du jeu en signant un doublé, tandis que Delibes réalise un bon match sur son aile droite. Le score est lourd pour les Anglais, dépassés par le rythme mis par les Toulousains. Une rencontre également marquée par l’accrochage entre Marcus Smith et Thomas Ramos, le second prenant largement le pas sur l’international de la Rose. Ci-dessous le premier essai des Rouge et Noir signé Barassi après un gros travail de Pita Ahki.

Samedi 13 janvier 2024

Troisième match de poule et troisième démonstration pour l’équipe d’Ugo Mola, qui inscrit encore sept essais à son adversaire. Les malheureux irlandais de l’Ulster ne peuvent que constater les dégâts et la supériorité du Stade toulousain. Encore une fois, le score est lourd (24-48) et ça fait donc 15 points sur 15 possibles pour les champions de France en titre, qui se dirigent tranquillement vers les phases finales.

Dimanche 21 janvier 2024

À Ernest-Wallon, Toulouse conclut sa phase de poule parfaite par une victoire bonifiée face à Bath. Accrochés à la pause (19-19), les coéquipiers de Thomas Ramos, auteur d’un grand match, accélèrent en seconde période pour finalement s’imposer 31-19. Surtout, l’objectif du point de bonus offensif est atteint, ce qui permet à Toulouse de finir avec le meilleur bilan de l’ensemble de la compétition, devant les Irlandais du Leinster.

Dimanche 7 avril 2024

Choc franco-français entre Toulouse et le Racing en huitième de finale de Champions Cup. Les Toulousains partent largement favoris, d’autant plus que la charnière Le Garrec – Gibert est absente. Les Racingmen réalisent un bon début de match, mais sombrent rapidement. Mauvaka, Lebel, Costes, Ahki et Roumat inscrivent les cinq essais, tandis que Ben Arous sauve l’honneur en fin de match. À noter que Romain Ntamack est de retour sur les terrains. Il enchaînera comme titulaire en quart de finale et en demi-finale.

Dimanche 14 avril 2024

Une effrayante démonstration. Face aux Anglais d’Exeter – revanche de la demi-finale 2020 où les Chiefs s’étaient imposés – les Toulousains éparpillent à Ernest-Wallon des Anglais complétement dépassés par les événements. Une fois n’est pas coutume, la première période est accrochée (17-16), mais la seconde est de toute beauté. Sept essais inscrits, des doublés de Kinghorn, Ahki et Mallia et des réalisations de Ntamacki, Willis, et Dupont. Le Stade toulousain est en demi-finale. Les Rouge et Noir attendent Bordeaux, mais l’UBB est éliminée à domicile par les Harlequins.

Dimanche 5 mai 2024

Présent dans le dernier carré pour la sixième fois d’affilée (record de l’histoire de la Coupe d’Europe, 11 si on prend aussi le Top 14, un chiffre complètement fou), le Stade toulousain joue son match le plus difficile face à un adversaire largement battu en phase de poule. Mais ces Quins n’ont plus grand chose à voir avec l’équipe du mois de décembre. Transcendés par leur victoire en quart face à Bordeaux au bout du suspense, les Anglais de Marcus Smith réussissent à contrecarrer le jeu toulousain en jouant tous les coups.

Ce n’est cependant pas suffisant, et l’essai de Mallia à 12 minutes du terme offre un confort définitif au tableau d’affichage. Toulouse retrouve la finale, pour la première fois depuis 2021. Ça sera face au Leinster pour le match de l’année 2024.