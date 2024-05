Hugo Keenan participera aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec l’Irlande. L’arrière international du Leinster (27 ans ; 38 sélections) disputera l’épreuve de rugby à 7, lui qui fut déjà septiste en 2017.

Un nouveau quinziste participera aux Jeux olympiques. Après Antoine Dupont et Michael Hooper (Australie), Hugo Keenan sera à Paris 2024 et portera les couleurs de l’Irlande pour l’épreuve de rugby à 7, indique le site irlandais The42. Dans cette optique, l’arrière du Leinster (27 ans ; 38 sélections) manquera la tournée d’été du XV du Trèfle en Afrique du Sud, en juillet, et pourrait même jouer son dernier match de la saison lors de la finale de Champions Cup, contre Toulouse. Afin de se préparer à 7, Keenan manquerait en effet les phases finales de l’URC, le championnat domestique du Leinster.

Plus de 60 sélections à 7

Le numéro 15 de l’Irlande devrait normalement participer à l’étape de Madrid (31 mai – 2 juin), lui qui a déjà connu 66 sélections avec l’équipe à 7 irlandaise. En 2021, il était déjà de la partie pour aider les Verts à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo. Face à cette future absence, Andy Farrell devra composer sans son arrière titulaire, Ciaran Frawley et Jordan Larmour pourraient en profiter pour s’envoler en Afrique du Sud.