Cinq acteurs des titres européens toulousains racontent leurs glorieuses finales et portent leurs regards d’experts sur les forces de la génération 2024. Deuxième épisode avec Yannick Jauzion qui revient sur la finale face à Perpignan le 24 mai 2003 et évoque son successeur au centre Pita Ahki.

"Je venais d’arriver au Stade toulousain, c’était ma première année. La Coupe d’Europe était pour moi une découverte. Le club, sacré en 1996, n’avait pas été très performant les années précédentes dans la compétition, notamment parce qu’il y avait eu besoin de changer de génération. Le renouvellement s’est fait à ce moment-là mais il y avait une attente par rapport à cette Coupe d’Europe, qui offrait une rivalité avec les Anglais, les Irlandais, les Gallois, etc.

Pour la finale, le contexte était particulier, à Dublin mais contre un club français. On ne sentait pas forcément le parfum européen. C’était différent de ce qu’on avait vécu en poule ou face à nos autres adversaires en phase finale. Sur l’essai de Vincent Clerc en première mi-temps, l’action n’est pas trop construite, à deux passes dont une à rebond, après une touche contrée (sourire). Mais cela a changé le cours du match, surtout quand c’est serré. Moi, je suis arrivé à prendre l’espace, puis à allonger ma passe jusqu’à Vincent qui avait suivi, ce qui n’était pas évident vu que la possession était perpignanaise au départ et qu’il aurait pu être plus en profondeur. Il avait bien senti le coup. C’était le genre de situation qui me permettait d’utiliser mon gabarit à bon escient. J’étais assez fier de contribuer à la victoire.

Nous étions rentrés le soir-même et cela avait beaucoup bougé dans l’avion à cause des intempéries

Je me souviens de Trevor Brennan très heureux d’avoir gagné à Dublin ! Nous étions rentrés le soir-même et cela avait beaucoup bougé dans l’avion à cause des intempéries. Même si on ne s’en était pas trop rendus compte. Cette année-là, on n’a pas réussi à faire le doublé même si on a aussi atteint la finale du championnat (perdue contre le Stade français, NDLR). C’était mon premier titre. J’ai gagné la Coupe d’Europe avant le championnat. Cette étape m’a permis d’aller en équipe de France ensuite, d’être pris pour la tournée et de faire la Coupe du monde dans la foulée."

Arrivé à Toulouse en 2002, Yannick Jauzion aura porté le maillot toulousain jusqu'en 2012. Il a remporté 3 championnats et 3 Coupes d'Europe avec les Rouge et Noir. Philippe Perusseau / Icon Sport

Zoom sur Pita Ahki : "On peut compter sur lui dans les grands matchs" "Il a eu quelques blessures mais il est très bien revenu et il a retrouvé son meilleur niveau. Lui fait partie de ceux sur qui on peut compter dans les grands matchs. Il est un excellent défenseur, individuellement et collectivement, et il parvient à réaliser de belles différences ballon en mains, notamment grâce à sa tonicité. Il est extrêmement régulier et important pour réguler une ligne de trois-quarts très homogène, composée de nombreux joueurs polyvalents comme Mallia ou Ramos."

La génération 2024 : "Une équipe plus compétitive"

"Le staff a été étoffé et a élargi l’effectif pour s’entraîner avec les espoirs. Cela a permis d’avoir une équipe encore plus compétitive et régulière en termes de performances. Cela se ressent dans l’engagement… Et vous avez vu, encore en demi-finale contre les Harlequins, combien l’apport du banc a fait du bien. Cette façon de manager stimule le groupe. Il y a une forme de transmission dans le club qui est positive, car les joueurs ne donnent pas l’impression d’avoir le poids du passé sur les épaules. Ils veulent marquer leur temps et leur passage au Stade toulousain. Ces mecs vivent le moment présent. Ils sont taillés pour le haut niveau et ses exigences.

Ils ont aussi hérité du goût pour cette Coupe d’Europe, qui offre un jeu différent, moins cadenassé qu’en championnat et avec plus de rythme. Cette compétition permet une ouverture d’esprit. On voit qu’ils se régalent à la disputer, c’est important. Le Leinster ne leur a pas trop réussi ces dernières années mais il me semble plus abordable. Je crois que les Toulousains se posent de moins en moins de questions contre eux. L’expérience, ça compte et il y en a dans cette équipe pour montrer la voie."