Défaits lors de leurs quatre dernières rencontres face au Leinster, les Toulousains l’avaient emporté après un match fou en 2018 à Ernest-Wallon. Une affiche qui avait replacé Toulouse sur la carte d’Europe du petit monde du rugby.

Pour la première fois de la longue histoire des confrontations entre les deux ogres européens que sont le Leintser Rugby et le Stade toulousain, les deux formations vont se retrouver sur terrain neutre, ce samedi au Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Si ces dernières années, les Irlandais mènent largement la danse avec quatre victoires en autant de rencontres, toutes ont eux lieux à l’Aviva Stadium de Dublin. La dernière victoire rouge et noir remonte à 2018, et le dernier match joué à Toulouse.

Retour au premier plan

Après des années de galères, les Toulousains reviennent peu à peu au premier plan et démarrent leur saison 2018-2019 sur des chapeaux de roues en championnat. Mais à Toulouse, la Coupe d’Europe – car elle l’était encore à l’époque – a toujours eu un parfum particulier. Alors quand Ugo Mola et ses hommes retrouvent le Leinster contre qui ils n’ont plus croisé le fer depuis 2011, l’occasion de parapher leur retour au premier plan est trop belle.

Avec leur pléiade d’internationaux irlandais, dont les jeunes Jack Conan, Josh van der Flier ou encore Gary Ringrose, dirigés par un certain Jonathan Sexton, les champions d’Europe en titre ont de quoi effrayer. Mais dans un Ernest-Wallon en fusion, les Stadistes se sont levés, relevés.

Au bon souvenir de Médard

À Toulouse, l’équipe réunie les jeunes de l’époque, depuis devenus cadres comme Julien Marchand, Romain Ntamack ou encore Thomas Ramos et les leaders de l’époque, qui remplissent déjà les livres d’histoires rouge et noir comme Charlie Faumuina ou Maxime Médard. Le tout saupoudré par la star de l’équipe, le supersonique Chelsin Kolbe.

Comme un symbole, c’est Maxime Médard, qui avait déjà connu le succès dans la compétition (2010) qui ouvre la voie aux siens. Rapidement, les Français mènent 14 à 0 avec deux pénalités de Thomas Ramos. Mais les Irlandais reviennent évidemment dans le match, donnant lieu à une grande rencontre, qui si elle n’était que de poule avait parfois des allures de phase finale. Quand Sean Cronin donne l’avantage aux siens, les Toulousains décident de ne pas tomber, ou au moins les armes à la main. Mais encore une fois, pour former les portes du bal qu’il avait lui même ouvert, c’est Maxime Médard qui vient conclure une contre-attaque de classe pour rappeler les meilleures heures toulousaines aux supporters venus en nombre.

Maxime Médard avait inscrit un doublé face au Leinster. Manuel Blondeau / Icon Sport

Les Français s’imposent aux poings 28 à 27 et lancent parfaitement leur saison qui les ramène aux sommets. S’ils seront défaits par ces mêmes Leinstermen en demi-finale de Coupe d’Europe, ils terminent sacré champion de France après une saison de tous les records. Samedi, avant de rentrer sur la pelouse, les Toulousains qui auront les quatre dernières défaites au fond de la gorge pourraient aussi avoir cette victoire dans un coin de la tête.