Toujours avec le sourire aux lèvres, Juan Cruz Mallia s’est livré quelques jours avant la finale de Champions Cup tant attendue entre le Stade toulousain et le Leinster (samedi à 15h45). L’occasion pour l’Argentin de revenir sur son arrivée à Toulouse il y a plus de trois ans et son essai face à La Rochelle lors de la finale 2021.

Tout d’abord, est-ce un énorme soulagement de préparer cette finale de Champions Cup en étant déjà qualifié pour les demi-finales de Top 14 ?

Bien évidemment que c’est toujours agréable de savoir que tu verras au moins les demies en championnat. C’est la récompense de notre travail depuis le début de la saison, notamment pendant les doublons. Quelle que soit l’équipe alignée, tout le monde a répondu présent. C’est une juste récompense mais ce n’est qu’un tout petit pas vers nos objectifs. Il reste encore beaucoup de choses à faire !

Vous allez disputer votre quatrième finale avec Toulouse ce samedi, comment vous sentez-vous ?

Plutôt bien. Tu sens que c’est une semaine particulière et qu’il y a un peu plus de tension avant ce match contre le Leinster. C’est normal. On joue au rugby pour ce genre de rencontres. Alors si tu ne ressens pas un peu de pression maintenant… Il faut bien travailler mais surtout profiter et tout faire pour gagner.

Vous allez retrouver le Leinster, une équipe qui ne vous réussit pas trop ces dernières saisons…

Lors de chacun de nos affrontements, le contexte est différent. Nous les avons souvent affrontés à Dublin. Cette fois, c’est à Londres, sur terrain neutre. Ils auront leurs supporters, nous aurons les nôtres dans les tribunes. Alors cela ne va pas être pour autant plus facile. On connaît cette équipe, donc on connaît toutes ses qualités.

Quand on fait partie du triangle arrière, à quoi se prépare-t-on avant d’affronter ces Leinstermen ?

La première chose : ne jamais s’arrêter de courir. Ce que je veux dire, c’est qu’il va falloir que je couvre énormément de terrain, notamment lors d’échanges de coups de pied. Ensuite, profiter du moindre espace qu’ils laisseront libre. Face à eux, il fait être attentif à la moindre opportunité qu’ils te laissent. Et pour finir, être solide en défense. Au niveau des un contre un, mais surtout collectivement pour annihiler leurs offensives et notamment toutes leurs combinaisons.

Le jeu au pied sera déterminant selon vous ?

Même si c’est une finale, nous allons rester joueurs comme à notre habitude mais il est vrai qu’il faudra être très précis sur notre jeu au pied. Ils sont très forts pour occuper le terrain alors l’objectif sera de gagner cette bataille de l’occupation.

Mallia est un des meilleurs Toulousains cette saison.

Personnellement, vous réaliser une énorme saison. Vous semblez indispensable au sein de la ligne arrière toulousaine, avez-vous ce sentiment ?

Je suis très heureux d’enchaîner les matchs mais vous savez, c’est un défi permanent à Toulouse de garder sa place dans le quinze de départ. Alors peu importe le poste auquel je joue, j’essaie de rendre de belles copies pour me rendre important. Pour l’instant, cela me réussit pas mal mais ce n’est pas pour autant que je me crois arrivé. Je donnerai toujours tout pour porter le maillot du Stade toulousain.

Quelle est votre relation avec le staff ?

Elle est très bonne. Je me sens très bien dans le groupe. J’échange beaucoup avec les entraîneurs. Lors de mes premiers mois en France, il y avait la barrière de la langue. Désormais, j’arrive à communiquer en Français et cela me permet d’intervenir parfois lors des réunions mais aussi d’énormément échanger avec les coachs. Quand je ressens le besoin, je donne mon avis sur nos prestations et celles de nos adversaires.

La période des doublons a-t-elle été un tournant pour vous cette année ?

Même si j’avais quelque peu joué à l’ouverture la saison dernière, jouer les doublons à ce poste était un défi pour moi. Il faut plus parler sur le terrain, prendre des décisions très rapidement… Heureusement, j’ai senti la confiance du staff envers moi mais aussi celle de mes coéquipiers. Sans les internationaux français, il faut des joueurs qui prennent un peu plus de responsabilités sur le terrain et c’est ce que j’ai essayé de faire. Nous avons pu remporter quelques matchs et ça nous a fait du bien à la tête.

Avez-vous un secret pour toujours être bon ? (rires)

(rires) Pas vraiment ! Je prépare simplement bien mes matchs quel que soit mon numéro dans le dos. Arrière, ailier, ouvreur, remplaçant… Je donne tout et j’essaye de faire des différences.

En 2021, c’est vous qui avez marqué le seul essai de Toulouse en finale de Champions Cup contre La Rochelle. Quel souvenir en gardez-vous ?

C’était un moment incroyable. Je suis arrivé quelques mois avant ce match (en janvier NDLR), j’ai joué un match et je me suis blessé à un doigt. J’ai manqué de nombreuses semaines de compétition et j’ai rechaussé les crampons seulement quatre ou cinq semaines avant cette grande finale. J’ai eu la chance d’être titulaire au centre et je savais que c’était une opportunité en or de me montrer. Alors marquer et remporter mon premier titre avec Toulouse… c’était magique.

Peut-on dire que cet essai a changé votre carrière ?

Oui, complètement !

Pour quelles raisons ?

Avant de signer au Stade toulousain, j’étais dans le flou au niveau de mon avenir de joueur professionnel. Les Jaguares, club où j’ai passé plusieurs saisons, allaient disparaître et c’était assez compliqué. J’ai débarqué en France en sachant que j’avais seulement quelques mois pour montrer toutes mes qualités. J’étais joker médical en 2021 et après ce contrat court, je n’avais plus rien. Alors je savais qu’il fallait tout faire pour que ça fonctionne avec Toulouse. Heureusement, je vis un rêve enchanté depuis plus de trois ans et j’espère qu’un nouveau chapitre va s’écrire samedi après-midi.