Le Stade toulousain affronte le Leinster, ce samedi à 15h45, en finale de la Champions Cup. Si les Rouge et Noir ont fort à faire face à leur plus grand ennemi, ils peuvent s’appuyer sur une belle statistique. Ils n’ont plus perdu en finale, toutes compétitions confondues, depuis 2008.

C’est une statistique qui a de quoi rassurer les supporters toulousains à deux jours de l’affrontement tant attendu face au Leinster, en finale de la Champions Cup. Les Rouge et Noir n’ont plus perdu de finale, toutes compétitions confondues, depuis 16 ans et une défaite face au Munster en finale de Coupe d’Europe, 16-13, en 2008.

Huit finales remportées d’affilée

Depuis, le Stade toulousain a toujours remporté ses compétitions quand il avait atteint la finale. Au total, ce sont huit finales que les Toulousains ont remportés d’affilée. Six finales de Top 14 (en 2008 face à Clermont, en 2011 face à Montpellier, en 2012 face à Toulon, en 2019 face à Clermont et en 2021 et 2023 face à La Rochelle) et deux finales de Champions Cup (en 2010 face à Biarritz puis en 2021 face à La Rochelle), desquelles les Rouge et Noir sont sortis vainqueurs.

Le Stade toulousain s’est donc habitué à toujours l’emporter quand il parvient en finale. Une culture de la gagne que fait prospérer cette nouvelle génération. Si les Toulousains ont perdu leurs trois derniers affrontements face aux Leinstermen en demi-finales, ce pourrait être une tout autre affaire samedi. Face à la province irlandaise, son plus grand ennemi en Europe, Toulouse aura donc plusieurs objectifs. Décrocher une sixième étoile historique en repoussant par la même occasion le Leinster au nombre de victoires dans la compétition, mais aussi faire prospérer cette incroyable série de finales remportées. Réponse samedi, à 15h45, au Tottenham Hotspurt Stadium de Londres.