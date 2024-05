À quelques jours de la finale de l’Investec Champions Cup face au Stade toulousain, le demi de mêlée du Leinster, Jamison Gibson-Park, s’est présenté devant la presse. Il sait que le défi qui attend les siens est immense et prévoit un incroyable spectacle au Tottenham Hotspur Stadium ce samedi, à 15h45.

Vous avez perdu les deux dernières finales face à La Rochelle, comment mettre fin à cette malédiction et enfin être sacré ?

Bien sûr, on a eu quelques défaites en finale de Champions Cup. On veut faire mieux cette année, mais Toulouse est en grande forme donc ça va être très difficile. On a vraiment hâte de jouer cette rencontre, on a l’expérience de ce genre de matchs et on espère passer la dernière marche cette année.

Quel est le degré de confiance que vous avez après avoir battu Toulouse trois fois en demi-finale depuis 2019 ?

On a une certaine confiance. On a eu de très belles rencontres face à Toulouse ces dernières années mais les Toulousains sont complètement différents cette saison. C’est vraiment la meilleure équipe de la compétition et je pense qu’ils arriveront également avec beaucoup de confiance à Londres.

Cela fait plusieurs saisons que le Leinster est en haut de l’affiche en Champions Cup, quels sont les progrès que vous avez observés cette saison ?

Je pense qu’on s’est beaucoup développé, on a été rejoint par de nouveaux coachs (Jacques Nieniaber, NDLR), qui ont changé beaucoup de choses pour nous. C’est la grande différence de cette saison et j’espère que cela nous permettra de franchir cette dernière étape. Jacques nous apporte beaucoup d’énergie et c’est vraiment une bonne chose pour le groupe. Le gros progrès engendré c’est certainement le système défensif différent par rapport aux dernières années.

Justement, ce système défensif fera-t-il la différence ce week-end face à une équipe comme Toulouse qui aime souvent porter le ballon ?

On espère évidemment que cela puisse les déranger. Mais on sait bien que ce jeu de mouvement est leur rugby, leur marque de fabrique. Ils adorent porter le ballon et se faire des passes, donc on sait que ce sera un grand pour nous mais on espère que notre système défensif pourra les mettre sous pression samedi.

Parlez-nous de votre manager Leo Cullen, qu’apporte-t-il à votre effectif ?

Il fait vraiment un super boulot, c’est un excellent manager. Il a su s’entourer de très bons coachs ces dernières saisons. C’est quelqu’un de vraiment brillant et il est très bon dans le management des joueurs et des hommes. Il nous prépare toujours à être parfaitement prêt les jours de matchs.

Ce sont des moments auxquels on rêve

Quel sentiment domine le plus avant cette finale, la frustration de ne pas avoir été sacré ces deux dernières saisons ?

C’est une bonne question, je pense qu’on a toujours donné le meilleur de nous-même ces deux dernières saisons. Bien sûr, on s’est amélioré par rapport aux deux dernières finales de Champions Cup mais Toulouse s’est évidemment aussi amélioré et on a tout simplement hâte d’y être.

Vous serez en finale face à Antoine Dupont, y a-t-il une certaine excitation de votre côté de devoir jouer face à lui ?

Ce sont des moments auxquels on rêve, surtout à mon poste. C’est le meilleur joueur du monde ces dernières saisons. C’est un immense défi pour un numéro 9 de devoir affronter Antoine Dupont, mais je pense qu’en équipe on devrait arriver à lui faire face.

Vous disiez que le Stade toulousain a changé, en quoi a-t-il progressé selon vous par rapport à ces deux dernières saisons ?

Je pense qu’ils se sont bien développés. Ils ont battu tout le monde de manière largement confortable cette saison. Ils arrivent vraiment à faire mal aux adversaires avec leur jeu d’attaque qui est vraiment impressionnant. Ils n’ont que des joueurs de classe internationale. Ils ont un bon équilibre à ce niveau-là. Jack Willis par exemple, qui est excellent depuis le début de la saison, ou encore Pita Ahki qui joue un rugby magnifique.

Personnellement, avec la retraite de Jonathan Sexton, avez-vous pris plus d’importance dans le jeu du Leinster et que change son absence ?

Je ne pense pas avoir plus de pression, on a beaucoup de leaders dans le groupe. Mais bien sûr, on a perdu une grande voie dans le vestiaire. C’est quelqu’un qui a une science du jeu excellente. C’est sans doute l’un des meilleurs joueurs de l’histoire et il manquerait à n’importe quelle équipe. Mais au Leinster on a des joueurs qui ont pris beaucoup plus d’assurance et plus de responsabilités comme Jack Crowley.

Ce sera un spectacle incroyable

En demi-finales, le Leinster et Toulouse ont connu des trous d’air en seconde période. Pensez-vous que l’équipe qui arrivera à gérer au mieux cette période entre la 50e et la 70e sera championne le 25 mai ?

Je pense oui. Chaque équipe a connu des trous d’air en seconde période. Northampton est revenu très fort, de même pour les Harlequins face à Toulouse. Sur ce genre de match de haut niveau, c’est souvent l’équipe la plus forte entre la 50 et la 70e minute qui sort vainqueur, donc ce devrait être le cas la semaine prochaine.

Cette finale oppose les deux équipes les plus titrées de l’histoire de la compétition. Au-delà du match, prenez-vous conscience que c’est un moment historique ?

Bien sûr, ce sera une bataille magnifique entre deux équipes qui ont connu de grands succès au niveau européen. Toulouse a déjà cinq titres et le Leinster court après cette cinquième étoile depuis quelques années. Ce sera un spectacle incroyable pour les personnes qui assisteront à ce match.