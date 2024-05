Canal+ conserve les droits télévisuels jusqu'en 2031

Jackpot pour la Ligue nationale de rugby qui vient d'attribuer l'ensemble des droits télévisuels du Top 14 et de ProD2 au groupe Canal+ jusqu'en 2031 pour un montant de 139,4 millions d'euros à compter de 2027...

Alors que le football français tarde à trouver un diffuseur pour la retransmission des matchs de Ligue 1 la saison prochaine, le rugby n'a pas perdu son temps. Après avoir lancé un nouvel appel d'offres sans attendre le terme de l'actuel contrat de diffusion qui court jusqu'en 2027, le comité directeur de la LNR a validé ce mercredi 22 mai 2024 l'attribution des droits télévisuels au groupe Canal+ pour un montant de 139,4 millions d'euros.

Le prix de réserve fixé à 130 millions d'euros étant dépassé, le diffuseur historique du rugby français remporte les quatre packs portant sur la retransmission des matchs de Top 14 et de ProD2, les matchs d'accessionTop14/ProD2 et ProD2/Nationale, des magazines d'actualité, la Nuit du Rugby et autres reportages "Inside".

Une hausse de 14,7%

Le futur contrat porte sur une durée de quatre ans, avec une cinquième année en option. Le montant des droits s’établit, en moyenne par saison, à 128,7 millions d’euros pour le TOP 14 (+13,3% par rapport au contrat actuel) et à 10,7 millions d’euros pour la PRO D2 (+36 %). Ce qui porte le contrat annuel à 139,4 millions d'euros (+14,7%), pour un total de 696,8M€ sur cinq ans.

Un véritable succès pour René Bouscatel, qui pourrait le porter vers une réélection en mars prochain si d'aventure l'actuel président de la LNR venait à déclarer sa candidature dans les semaines à venir. « Le succès de cet appel d'offres est le résultat de plusieurs années de construction et de choix politiques forts pour faire du TOP 14 le championnat de référence du rugby mondial. La progression des droits de la PRO D2 est également le signe de la dynamique de développement de ce championnat (...) Cette attribution va bénéficier à l’ensemble du rugby français : le TOP 14, la PRO D2, le rugby amateur, la filière de formation et le XV de France ».

L'atour stabilité

De son côté, Emmanuel Eschalier (Directeur Général de la LNR) se félicite par voie de communiqué : «La nouvelle progression des droits audiovisuels va permettre au rugby professionnel de se projeter de façon sereine sur l’avenir et de poursuivre sa dynamique de développement. L’offre de CANAL+ garantit également à la LNR de disposer d’une exposition optimale de ses championnats avec notamment 3 matches et 2 magazines chaque weekend sur la chaîne CANAL+. La stabilité est un point important pour les fans de rugby qui pourront continuer à avoir accès à l’ensemble des matches et des magazines deux championnats jusqu’en 2032 avec leur abonnement aux chaînes CANAL+. Nous sommes ravis de l’engagement renouvelé de CANAL+, qui est un atout majeur pour le rugby professionnel et l’ensemble du rugby français ».