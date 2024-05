Au tour de Benjamin Puntous de se pencher sur la saison folle de l'US Dax, et en ressortir cinq moments marquants. Le trois-quarts centre revenu dans son club formateur dévoile sa liste et en donne les raisons.

"En vrai, c'est incroyable. Le plus fou, c'est que ça n'est même plus une surprise car on le sait depuis plusieurs semaines. Quand même, quand on sait d'où on partait, avec les deux premiers matchs, et qu'on voit les équipes autour de nous et derrière..." Benjamin Puntous ne boude pas son plaisir. Le trois-quarts centre de 24 ans, revenu dans son club formateur après une parenthèse montalbanaise (2019-2023), savoure chaque instant de cette saison exceptionnelle pour l'US Dax. Depuis le début de saison raté, jusqu'à ces dernières semaines, il retrace le parcours étonnant du promu landais.

1. Un départ manqué

On a commencé par le plus gros morceau

Et dire que cette saison inattendue avait si mal démarré... Deux lourdes défaites face à Aix-en-Provence à domicile et à Rouen, chez un concurrent direct pour le maintien ; 80 points encaissés... Sans compter que le président de l'US Dax Benjamin Gufflet avait relevé, dans les colonnes du Midi Olympique, "beaucoup d'inquiétudes au club ou chez les supporters" : "Je me demande si notre équipe a le niveau pour jouer en Pro D2 et si notre staff a le niveau pour entraîner en Pro D2. J'espère que ce n'est pas les deux", avait-il interrogé.

"Forcément, c'était dur mais on n'a pas baissé les bras, retient le centre Benjamin Puntous. Déjà, on ne se rendait pas compte du niveau. Puis on a commencé par ce qui est le plus gros morceau de Pro D2, en témoigne sa première place au classement, à la maison. […] Sur ce qu'il s'est dit, on n'a pas vraiment fait attention et on est resté concentré sur notre truc. Même si de l'extérieur, on nous promettait une saison "très longue". On a bossé, et voilà." Surtout, ces deux premières journées ratées étaient, quelque part, le prix à payer pour la mise en route d'un fonctionnement assez rare à ce niveau. "Après, l'émulation collective, avec la rotation d'effectif, a permis que chacun se remette en question et donne le meilleur de lui-même, estime le joueur formé à Dax. L'équipe s'est sentie concernée à chaque match, et ça s'est vu : on s'est souvent accroché, même à l'extérieur."

2. Les deux premiers derbys remportés

En défense, on a progressé très rapidement, c'est ce qui compte en Pro D2

Ce sont ces deux matchs tant attendus qui vont faire basculer l'US Dax, du moins dans une dynamique positive. En effet, début novembre, le groupe de Jeff Dubois se paye le scalp de Mont-de-Marsan (26-22), pourtant destiné à la course au top 6, et du Biarritz olympique (21-22) chez lui une semaine plus tard.

Benjamin Puntous lors d'un derby contre Biarritz. Icon Sport - Anthony Dibon

Cette rencontre, qu'une partie des supporters de l'USD avait passée derrière les poteaux sous une pluie diluvienne, capte l'attention de Puntous : "On a commencé à prendre confiance en notre jeu. Et en défense, on a progressé très rapidement. J'avais cette impression que défensivement, on était bien plus en place que sur les deux premiers matchs. Cela explique nos points de bonus défensifs à Brive et à Agen, notre égalité à Angoulême juste avant. C'était bien mieux qu'à Rouen, où on en avait pris 40. En Pro D2, si tu veux exister, il faut être fort défensivement. C'est ce qu'on est devenu, avec une meilleure discipline aussi."

3. La correction donnée à Béziers

Une consécration collective

Preuve de sa force irrésistible, l'US Dax réalise un authentique exploit mi-mars, alors qu'on approche du sprint final : correction donnée à Béziers, alors leader ex-aequo, 57 à 20 (J23). "Celui-là est incroyable ! Il y a tout qui marchait. En coller 50 à Béziers, c'est quelque chose. Surtout qu'ils n'avaient pas fait tourner !, rappelle le Dacquois. Je n'ai aucune explication ! C'est la consécration collective de l'année. Je ne sais pas pourquoi, tout était avec nous. On arrivait à tout faire, on était bon dans tous les secteurs."

Benjamin Puntous a disputé 16 matchs cette saison dont 12 comme titulaire. Icon Sport - Scoop Dyga

L'expression, sans doute, d'un projet de jeu qui arrive à son aboutissement et surtout d'un groupe en pleine possession de ses moyens.

4. La "bascule" à Sapiac

On passe dans l'optique de jouer le top 6

Mais cette dynamique sera encore plus forte en suivant, puisque comptablement les partenaires de Jean-Baptiste Barrère s'assureront leur maintien en gagnant dans la cuvette de Sapiac (29-33, J24). "C'est ce qui nous fait passer dans l'optique de jouer autre chose que le maintien. On se dit : "Pourquoi pas rêver et aller chercher les 6 ?""

5. Un ultime derby capital

Le match référence, qui confirmait un peu toute la saison

Et pourtant, la préparation, assure Benjamin Puntous, n'avait rien de particulier : "On savait, au fond, que ce ne serait pas un match comme un autre, mais on ne s'est pas monté la tête tant que ça. Juste, on a senti la ferveur monter et on savait que c'était le 5e contre le 6e. Celui qui gagnait prenait une jolie avance sur le top 6." Et là aussi, l'état d'esprit du "rien à perdre" va jouer son rôle : "On n'était pas attendu là en début de saison, on n'avait rien à perdre. Il fallait juste jouer notre jeu. Eux en revanche, avaient tout à perdre."

Et ce nouveau grand rendez-vous sera réussi : "C'est le match référence de l'année, celui qui confirmait un peu toute la saison. Gagner là-bas était fou ! Au final, on n'a pas perdu un seul de nos quatre derbys ! De plus, cela faisait dix-huit ans qu'on n'avait pas gagné là-bas." Une capacité qui a de quoi rassurer en vue du choc que représente ce barrage à Grenoble.