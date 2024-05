Chaque équipe sera passée par toutes les émotions lors de cette dernière journée, avec au final une victoire montoise dans le temps additionnel grâce à un essai venu d’ailleurs.

On s’attendait à une équipe rouennaise en mode commando, il n’en fut rien lors des vingt premières minutes à l’issue desquelles les Normands étaient menés 26-3 et quatre essais à zéro. C’est que les Montois sont partis pied au plancher dans cette rencontre, confiant à leurs feux follets Simao Bento, Théo Cortès et Semi Lagivala le soin d’allumer des mèches aux quatre coins du terrain, bien aidés il est vrai par l’apathie défensive des hommes de Sébastien Tillous-Borde.

Peut-être les Landais ont-ils cru alors que la soirée allait être tranquille et la victoire facile, mais toujours est-il qu’ils se sont relâchés, perdant en précision, en concentration. Quelques ballons égarés, un peu moins d’engagement, et voilà les Rouennais revenus à neuf points à la pause. De quoi y croire de nouveau.

Et malgré un nouveau coup du sort avec le carton rouge infligé à leur troisième ligne Willy N’Diaye, ce sont bien les visiteurs qui ont pris le match en mains, revenant à égalité à la 62e minute. Ils eurent alors trois balles de match. Les deux premières sous forme d’une pénalité puis d’un drop, manqués l’une et l’autre. Jusqu’à cette nouvelle pénalité à la 80e minute qui pouvait leur donner la victoire et la place de barragiste en reléguant Montauban. Franck Pourteau s’élançait. Son tir ne trouvait pas la cible mais les bras de Théo Cortès qui relançait depuis son en-but. Trois temps de jeu plus loin, toujours dans leurs vingt-deux mètres, les Jaune et Noir trouvaient le déséquilibre dans la défense adverse pour envoyer leur troisième ligne Veresa Ramototabua inscrire l’essai de la victoire après une course de quatre-vingts mètres.

Des leçons à tirer

Cruel dénouement pour les Rouennais qui, revenus de nulle part, ont pu rêver une minute à un fantastique exploit. Magnifique final pour des Montois qui n’ont pas voulu terminer leur saison sur une contre-performance et qui ont forcé le destin de cette rencontre par un essai somptueux, histoire de pouvoir offrir un départ joyeux à ceux qui quittent le club.

Avant la rencontre, Julien Tastet, l’enfant du pays, est entré seul sur la pelouse, avec son fils et son épouse, pour un coup d’envoi fictif qui lui a permis de mesurer l’amour et le respect que lui portent les supporters du Stade montois. C’est lui qui est venu, après le match, faire l’analyse de cette rencontre : "On va retenir la victoire qui fait plaisir. Ça aurait été dérangeant de finir sur une défaite. Les garçons n’ont rien lâché jusqu’au bout, ça prouve qu’ils ont du caractère, de la fierté mais on ne s’est pas facilité la tâche, d’autant que nous nous sommes retrouvés en supériorité numérique. Mais on s’est envoyé les ballons un peu n’importe comment, on en a jeté pas mal par terre, on a fait des mauvais choix. C’est à l’image de nos dernières semaines, je pense que c’est psychologique. Il faudra tirer les leçons de cette saison pour que le club reparte plus fort."

Les Rouennais, chaleureusement applaudis à leur sortie du terrain, vont devoir digérer la déception et repartir, eux aussi, en reconquête.