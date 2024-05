L’US Dax, promue, et le FC Grenoble, lesté de huit points administrativement, se retrouvent dans un choc de phase finale qui rassemble les surprises de cette fin de saison.

Le hasard fait bien les choses, et voir Grenoble et Dax réunis pour ce barrage de phase finale est un joli clin d’œil du destin. Comme si les revanchards, ceux qui n’étaient pas attendus à ce stade étaient faits pour se retrouver. "Personne ne nous imaginait à cette place en fin de championnat, pointe Éric Artiguste, entraîneur de la défense dacquoise. On nous promettait la lutte pour le maintien, et finalement on se retrouve à la lutte pour la troisième place." L’US Dax devient d’ailleurs le premier promu de l’histoire à se qualifier en phase finale du Pro D2. Preuve que ce ne fut pas un feu de paille, et que l’embrasement a été continu, dans les Landes. La chance a été laissée par les dirigeants au staff de Jeff Dubois, et le bon choix a été pris, indéniablement. Toute la saison, les Landais ont surfé sur une dynamique assez folle, portés par une attaque remarquable et une compétitivité sur toutes les pelouses ou presque. Le plus fort dans tout ça, c’est qu’ils ont fait preuve de consistance dans le sprint final, ce qui n’est pas donné à tout le monde, même chez les équipes habituées à jouer cette partie du tableau… Le derby remporté à Mont-de-Marsan il y a trois semaines l’illustre à merveille.

Et voilà le tableau complet de la phase finale de Pro D2 !



Tous les détails de la course au Top 14 ici > https://t.co/h1KeJ1WL4Q pic.twitter.com/IaMlQyDsXM — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 17, 2024

Dax avait gagné à Grenoble

"Les joueurs se sont accrochés, ils ont cru au collectif, croit savoir le même Éric Artiguste. Et il y a pas mal de gamins issus du club qui voulaient prouver qu’ils étaient à leur place en Pro D2." En vue de cette échéance inattendue et festive, les Dacquois ne comptent pas changer de méthode : "On veut garder le même état d’esprit que l’on a eu toute cette saison, indiquait le demi d’ouverture Hugo Cerisier. Alors on va aborder ce match de barrage comme un match normal." Histoire de ne pas enrayer la belle mécanique. En espérant que les cartons rouges adressés au capitaine Jean-Baptiste Barrère et au deuxième ligne Jean-Baptiste Singer n’auront pas trop de poids.

"Ça va être difficile mais on a l’habitude de faire tourner, alors tout reste possible, positive le coach. Grenoble, on les a battus deux fois cette saison. Mais depuis quelques matchs, tout le monde voit qu’ils ne sont pas marrants. Ce ne sera pas simple." Dans cette dernière sortie de phase régulière, le FC Grenoble aussi a "relâché" en quelque sorte la pression. Trois cartons jaunes et un rouge, pour une défaite à Aix-en-Provence qui doit être oubliée, assurent les Grenoblois : "Notre série de victoires (8, N.D.L.R.) s’arrête et ça devait arriver. Mais c’est bien qu’elle s’arrête là, sur la 30e journée, considère Nicolas Nadau, entraîneur du FCG. On peut balayer tout ça, oublier et repartir sur un nouveau championnat. Ça nous fait du bien de prendre une petite gifle. Elle va nous bousculer, nous remettre un peu au travail." Bautista Ezcurra résumait ainsi : "Se qualifier, d’autant plus avec un barrage à domicile, est quand même la preuve du caractère de l’équipe." Ça promet d’être explosif, ce jeudi !