Rouen n’est plus seul maître de sa destinée mais cette équipe en a tellement connu en PRO D2 que si une formation peut le faire c’est bien elle.

Pour réaliser l’exploit, Sébastien Tillous-Borde, pour qui c’est peut-être la dernière aussi, a fait confiance au groupe de Soyaux. "On reste dans la continuité, dans le rythme d’un match satisfaisant. Il faut garder un liant pour ce dernier défi. Aller chercher la victoire à Mont-de-Marsan demande un travail de fond, des automatismes. Pas de révolution, de la constance", confie le manager rouennais.

C’est le genre de rencontre folle, qu’il faut rendre dingue, en jouant tout en défendant. Et encore la victoire ne sera belle, si elle est au rendez-vous, que si Aurillac bat Montauban.

"La seconde partie de saison est réussie, il nous manque cette victoire à l’extérieur. C’est un peu frustrant, mais c’est notre réalité. Faisons le maximum pour faire un gros match", affirme le coach.

Rouen avait bousculé Mont-de-Marsan à l’aller en ne chutant que d’un point au final (20-21 début janvier), donc il y a possibilité de bien faire. "Ils ont de grosses individualités mais nous, on doit jouer à fond car notre survie en dépend. C’est ce supplément d’âme qu’on doit fournir. Des regrets, on en a déjà, il n’est plus temps d’y penser, on doit être focus sur cette rencontre. On ne doit pas laisser passer cette chance. À l’aller, je rate la transformation de la gagne, je ne peux que m’en souvenir. Il faut concrétiser notre chance", confie Franck Pourteau, l’ouvreur rouennais.

Éviter le pire des scénarios

Ce sera aussi la fin pour des joueurs qui quitteront le club, on peut avoir la certitude qu’ils ne veulent pas laisser un goût amer en partant mais plutôt se battre pour l’institution rouennaise, le pire scénario serait que Montauban perde à Aurillac et que Rouen ne parvienne pas à battre Mont-de-Marsan, mais on n’ose pas y penser.

C’est un soir de grand soir, il faudra lever vite la chappe de crispation et entrer tout de suite dans le combat, mettre à mal Mont-de-Marsan, leur enlever une qualification dans le top 6 qui leur tend les bras.