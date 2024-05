Le trois-quarts champion du monde U20 Arthur Mathiron vit une saison pleine (23 matchs, 12 essais). il jouera à fond son "infime chance" de qualification face à Dax.

Ce soir, Arthur Mathiron jouera son vingt-quatrième match avec l’USON Nevers Rugby. Animé par l’espoir, à deux jours de souffler ses vingt et une bougies, que la saison ne s’achèvera pas au coup de sifflet final d’un Nevers-Dax transformé en improbable match de la peur pour le jeune trois-quarts et ses coéquipiers.

"On savait qu’en perdant à Béziers on se fermait la porte de la qualification, mais il nous reste une infime chance, et on va la prendre à 100 %", explique le joueur prêté par le LOU et arrivé dans la préfecture nivernaise durant l’été, après une Coupe du monde victorieuse avec les U20. Son bilan : 23 matchs, 1 700 minutes de jeu, et 12 essais.

Depuis la dixième journée, Arthur Mathiron n’a plus quitté le XV de départ, avec dans le dos, la plupart du temps, un n° 11 inédit pour lui : "J’ai toujours joué centre mais je me sens très bien à l’aile. Avec notre système de jeu, je touche beaucoup de ballons. Et cela me donne une polyvalence intéressante, je comprends mieux les attentes des deux postes. J’ai progressé sur le poste d’ailier, dans les duels aériens mais j’en ai encore à faire (sourire)."

Une maturité précoce

Passé des Espoirs lyonnais au Pro D2, le Bourguignon de l’Est (originaire de Chalon-sur-Saône) a bien supporté le changement de rythme, perdant même "trois ou quatre kilos", qui l’ont fait gagner "en cardio et en vitesse" : "Physiquement, je me sens bien. On n’a pas de longs blocs, on a régulièrement des semaines de vacances, ça permet de récupérer, et de mon côté, je fais le nécessaire pour que tout aille bien. Psychologiquement, j’ai eu un peu de pression au début, parce que j’arrivais dans un nouveau club mais c’est vite devenu une détermination plutôt qu’une pression. Cette année m’a beaucoup fait grandir, je prends de la maturité. Vingt-trois matchs en une saison, cela aurait été très compliqué d’avoir ça à Lyon, c’est génial pour moi, à mon âge, de vivre ça."

Le collapsus neversois sur cette fin de saison (une victoire en six matchs) est lui aussi formateur : "On passe par toutes les situations, et on va voir si on a du caractère. Tout le monde avait pour objectif d’aller en quart de finale (sic), comme les deux dernières années. Je m’étais dit que je voulais vivre ça, moi aussi, en venant à Nevers, alors je ne vis pas forcément bien notre situation, comme tout le groupe. On s’est tiré une balle dans le pied. Mais tout le monde est conscient qu’on a cette dernière chance ; à nous de faire le maximum."