Depuis l’aile ou le fond du terrain, Gervais Cordin fait partie des joueurs qui cherchent, sans cesse, à enflammer les matchs et trouver de l’avancée dans les défenses adverses.

C’est au bout d’une saison de galères, faite de rares hauts et de nombreux bas, que Biarritz va jouer sa survie. C’est dans le "chaudron" d’Amédée-Domenech que la délégation rouge et blanc tentera à tout prix d’éviter le barrage face à l’équipe de Nationale. C’est aux alentours de 23 heures, vendredi soir, que Shaun Hegarty et ses troupes y verront plus clair sur leur avenir à très court terme. À ce jour, on ignore encore si le BO se sauvera dès ce week-end. Ce que l’on sait, en revanche, c’est que cette saison 2023-2024, pénible à souhait pour Biarritz, aura permis à Gervais Cordin de quelque peu se relancer, dans le petit monde du rugby.

Très vite, très haut

Il suffit parfois d’une étincelle pour que tout s’embrase. En traversant la pelouse du stade des Alpes pour son second match avec les professionnels (2017), puis en enchaînant plusieurs rencontres intéressantes avant de céder aux sirènes du Top 14 (2019), l’enfant de Nuits-Saint-Georges est monté très vite, très haut. "Gervais est un compétiteur, explique Stéphane Glas, qui l’a lancé dans le grand bain du Pro D2. Certainement que tout est allé très vite pour lui. En trois ans, il est passé du centre de formation de Grenoble à quasiment une sélection. Lorsqu’il est parti à Toulon, je lui avais dit que c’était peut-être un peu tôt, mais j’ai eu tort, car il s’est vite imposé là-bas et a beaucoup joué les deux premières années. En revanche, derrière ça, il est tombé un peu de haut."

Recruté par Collazo, mais pas franchement dans les plans d’Azéma (il n’a joué que six matchs de Top 14 sur sa dernière saison à Toulon), c’est à Biarritz, où il est arrivé en juillet 2023, que Cordin a pris l’habitude de refouler régulièrement les pelouses.

Mannix : "Il râle mais montre une volonté"

Derrière Temo Matiu, il est le joueur ayant été le plus utilisé par le staff, parfois à l’aile (9 titularisations), d’autres fois à l’arrière (12) et depuis que Joe Jonas s’est blessé, c’est dans le fond du terrain, que le garçon de 25 ans fait parler sa vitesse. "Je l’appréciais à l’arrière, car il aimait et avait les qualités pour relancer", se souvient Glas. Simon Mannix, qui a appris à le connaître depuis cet hiver, poursuit : "J’adore Gervais, qui est un gamin un peu à part. La situation est compliquée pour tout le monde, mais il donne tout chaque semaine, est présent à l’entraînement. Alors oui, il râle, mais montre une volonté, sur le terrain, que j’apprécie beaucoup."

Bien qu’il soit difficile de tirer son épingle du jeu lorsque le navire tangue, Cordin a parfois fait lever le public avec ses courses tranchantes, cette année (90 plaquages cassés). Le plus dur, derrière, a été de trouver de la continuité, mais avec son envie de jouer ou de relancer les ballons, il a souvent tenté de mettre son équipe dans l’avancée, au même titre que Yann David, qui sera titulaire au poste de premier centre face à Brive. "Yann fait les choses à 1000 %, Gervais, j’ai juste envie de lui dire "fonce". De temps en temps, je souhaiterais voir plus de mecs avec cet état d’esprit sur le terrain", souffle Mannix. Très déçu par le visage de certains en première période, le week-end passé, le technicien aura-t-il, en Corrèze, la révolte qu’il attend ? C’est le moment ou jamais…