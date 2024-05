Bousculés, les Varois s’en sont remis à deux diagonales de Serin vers ses ailiers, et à un zest de courage dans un Mayol bondé, pour s’ouvrir un peu plus la voie vers la phase finale.

On a beau parfois être prévenu, la bêtise est inévitable. En conférence d’avant-match, Ollivon et Mignoni avaient rappelé la densité du Top 14, celle où toutes les équipes se valent. Avertie, la bande à Baubigny a failli gâcher ses retrouvailles avec Mayol, mais comme face à Toulouse, le RCT a su gagner moche. "On a fait l’essentiel, a rappelé en préambule Mignoni. À la vue des résultats, d’autres équipes auraient voulu gagner pas très beau. C’est une superbe opération, mais on a un peu déjoué dans ce match." Pour le manager, les siens ont mis "la charrue avant les bœufs".

Face à la plus mauvaise équipe à l’extérieur, les Méditerranéens, sous un soleil de plomb, n’ont pas fait les choses dans l’ordre en écartant rapidement le ballon et en oubliant ainsi de resserrer la défense. Si on ajoute à cela des ballons égarés en touche, et une mêlée moins conquérante qu’à l’accoutumée, les vieux démons de l’UBB (32-37, le 4 février) ont volé au-dessus du pré. "On n’a pas su garder le ballon sur plus de quatre phases de jeu, a regretté Villière. Ça nous a fait douter, et on a été moins directs que ce qu’on voulait. Il faudra gommer ces fautes techniques."

Villière : "Pour une fois, on a notre destin entre les mains"

Loin d’un match parfait à l’image de son équipe, Baptiste Serin a quant à lui eu l’œil juste et le pied précis pour offrir deux essais, grâce à des diagonales dans les couloirs, au duo Villière – Wainiqolo. L’ailier casqué a loué son "adaptation", Mignoni a mis en avant le travail de son staff. "Andrea (Masi, N.D.L.R.) avait évoqué cette zone. Ce sont des penaltiys qu’il faut savoir mettre, […] et Baptiste a été décisif. Avec un peu plus de patience, on aurait pu plus s’en créer. Baptiste le sait, il fallait poser un peu plus le jeu. Il n’a pas fait un très bon match, mais il a su s’accrocher comme l’ensemble de l’équipe." En plein sprint final, le manager hausse son exigence : "Il n’y a pas d’excuse. Je ne veux pas entendre parler des premières chaleurs, ni autre chose. On doit redoubler d’effort, et bouger plus vite que nos adversaires. Ça se jouera qu’à ça si on va en phase finale."

Calé au pied du podium, Toulon entrevoit la fin de la disette. Depuis 2018, le muguet ne fleurit plus au printemps, au grand dam d’une entité qui vit sur les souvenirs passés. "On ne pense pas au barrage à la maison, a révélé Villière. On veut avant tout le top 6. Ça sera optimal d’en gagner encore deux, voire trois (sourire). Si on gagne deux fois, on pourra se rassurer et s’enlever de la pression. Pour une fois, on a notre dessin entre les mains. Ça doit nous servir." Dans ce chemin vers Oyonnax, le Lou fait office de piqûre de rappel.