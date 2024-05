Face à des visiteurs revigorés dans le final, les Catalans n’ont jamais pu enrayer la spirale négative en outrepassant certaines obligations du jeu.

Le sort est parfois cruel, surtout quand le réalisme vous fuit et qu’en général, la punition vous guette inévitablement. Auteur de lancements toujours aussi impressionnants, Perpignan s’est peut-être enlisé dans un contenu extravagant. Mais comment reprocher à cette équipe, taillée pour la circonstance, de renier ses propres principes qui l’ont propulsé là où elle se trouve aujourd’hui. Franck Azéma, le manager du club, a donné son point de vue : "On est dominés dans les collisions. Dans les rucks, puis tu prends trois cartons jaunes. On laisse passer des opportunités franches, et quand tu ne te mets pas à l’abri, tu le payes, c’est aussi simple que cela." Pourtant avec une avance d’une dizaine de points à l’heure de jeu, l’impression que la formation locale manquait de pétillant pour enchaîner comme elle sait si bien le faire, il poursuit : "Il faut apprendre, la frustration est immense dans le vestiaire et notre préparation n’était peut-être pas assez constante pour parvenir à nos fins." Face à des Clermontois faisant preuve d’une patience redoutable dans les moments chauds, les Perpignanais ont subi les éléments.

Éviter la décompression

Plutôt rare pour l’occasion et signe que ce championnat ne détient pas la même vérité chaque semaine. Tom Écochard, forcément déçu de la tournure des événements, tentait une explication : "Beaucoup de déchets, les rucks furent difficiles à gérer. Sans produire un grand match, on doit faire mieux, car on parvient à mettre des séquences en place. Après les dernières minutes sont cauchemardesques, et on perd en intensité petit à petit. Les enchaînements de faits de jeu défavorables nous sortent du match. On voudra vite montrer un autre visage, mais on ne peut pas toujours traverser le terrain non plus." Les Sang et Or retournent dans le rang. La déception était immense autour du club, alors qu’un voyage complexe se profile à Bayonne pour le prochain voyage, Perpignan saura également si les capacités du groupe à surprendre seront intactes ou non.