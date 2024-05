Après avoir obtenu le billet pour le dernier carré de Nationale à l'issue de la phase régulière, Narbonne a choisi le Sud de la Catalogne pour préparer sa demie finale à domicile.

Si on doit retenir un joueur de cette dernière journée de la phase qualificative, c’est bel et bien, le flanker narbonnais, Baptiste Abescat-Leroy. Le 27 avril à Suresnes, la cité cossue des Hauts-de-Seine, sa réalisation dans le temps additionnel a été synonyme d’un succès bonifié (27-16) offrant au RCNM une qualification directe pour les demi-finales et qui plus est dans son stade fétiche du Parc des Sports et de l’Amitié. Après une soirée festive dans la nuit de samedi à dimanche les hommes de Julien Seron ont vite basculé en mode récupération et préparation. Après deux jours d’entraînement dans leur enceinte fétiche, la totalité du groupe senior, l’encadrement et le staff médical ont ainsi pris la direction du Sud de la Catalogne française pour un stage de trois jours dans le très luxueux domaine de Falgos. Un lieu fréquenté par les footballeurs et plus précisément par l’Olympique lyonnais qui a au temps de sa splendeur sportive était un habitué des lieux. En 2014, le domaine avait accueilli l’équipe de France féminine laquelle avait préparé la Coupe du monde.

Visite de Laurent Sempéré

Un stage savamment concocté par Julien Seron désireux de mettre ses hommes dans les meilleures conditions possibles avant l’échéance du 11 mai face au voisin carcassonnais. "Samedi, on livre le match le plus important de la saison, précise le manager du Racing. Un match de cette importance c’est avant tout une question de mental. Voilà pourquoi nous avons choisi de nous mettre en immersion dans ce lieu magnifique. L’objectif principal de ce stage c’est avant tout de renforcer la cohésion du groupe tant sur le plan physique que mental. Après une première phase de championnat où les joueurs n’ont pas épargné leurs efforts pour aller chercher cette deuxième place, ce stage a été une véritable bouffée d’oxygène, on en retire que du positif."

Un stage où les hommes de Charles Malet ont profité de la visite de Laurent Sempéré, très proche de Brice Mach, l’entraîneur des avants audois. Le spécialiste de la touche au sein de l’équipe nationale, s’est impliqué dans les exercices concernant l’alignement. "Dans la préparation d’une demi-finale, tout est bon à prendre. La présence amicale Laurent, la qualité de ces conseils, ça soude un peu plus le groupe", ajoute Julien Seron. À partir de lundi, place à la mise en place de la demi-finale face à Carcassonne. Le 12 mai 1974 au Parc des Princes, le Racing perdait la finale languedocienne face à Béziers. Le 11 mai 2024 au Parc des Sports, il espère remporter la demi-finale audoise. Mais, cela est une autre histoire.