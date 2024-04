Quarter Final \ud83c\udfc6



Our Starting XV for Bordeaux \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7



5️⃣0️⃣th for Beard

\ud83d\udd19 Cunningham-South starts



\ud83d\udcf2 https://t.co/x8WBLOnqML



\u2708\ufe0f Delivered by @DHLRugbyUK #COYQ #BORvHAR pic.twitter.com/4wl1tIVGBf