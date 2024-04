Vainqueurs de Lyon la semaine dernière, les Blue Bulls de Pretoria sont partis cette semaine en direction de l'Europe pour affronter les Saints de Northampton (samedi à 21h). Un périple empreint de polémique et de long voyage, en troupe divisée.

Unique franchise sud-africaine encore en lice dans cette Champions Cup version 2024, les Bulls de Prétoria se rendront à Northampton pour y disputer leur premier quart de finale dans la compétition. En battant assez facilement les Lyonnais à domicile (59-19), les coéquipiers de Kurt-Lee Arendse se sont donnés la chance de poursuivre l'aventure au Franklin's Garden. Mais à quel prix ? Celui d'une logistique ubuesque et d'une organisation risible pour certains, déplorable pour le manager des Blue Bulls, Jake White. "Il s'agit d'une compétition où l'on veut être la meilleure équipe au monde. Cela ne tient pas la route. Si nous voulons être les meilleurs, il faut faire les choses correctement", expliquait le boss des Blues en début de semaine, en s'en prenant directement à la fédération sud-africaine "SA Rugby".

Le départ direction l'Europe s'est fait ce mardi pour les Bulls. Dans les faits, les joueurs, le staff et les dirigeants de Prétoria ont connu des conditions de vols particulières pour une équipe disputant un match crucial ce samedi. Huit vols différents ont conduit les Sud-Africains, en ordre dispersé, vers l'Angleterre. "Aucune équipe sportive ne part aujourd'hui avec huit avions différents, a poursuivi White. Certains atterrissent à neuf heures, d'autres atterrissent à deux heures." Les vols étaient à destination de Londres, mais avec d'escales à Francfort, Paris, Doha, Dubaï, Amsterdam, Zurich ou encore à Birmingham.

Un coût de 222 639 $

Un périple qui s'explique par un calendrier tardif et une décision prise, par conséquent, au dernier moment. Les Prétoriens se sont qualifiés samedi dernier mais ont dû attendre le lendemain après-midi pour connaître le résultat des Saints de Northampton face au Munster (24-14). En effet, si le Munster s'imposait, les Bulls auraient reçu la rencontre en Afrique du Sud. Avec la victoire des Anglais, l'intendance sud-africaine a du se hâter pour prendre les billets direction Londres. Problème : difficile de trouver une cinquantaine de places pour un vol direct vers Londres à trois jours du départ.

"Dans un monde idéal, j'aurais aimé partir mercredi soir et atterrir jeudi. Cela aurait signifié que nous nous serions préparé ici à Pretoria lundi, mardi et mercredi", a expliqué Jake White. En réponse à ces attaques, la SA Rugby s'est défendu : "SA Rugby estime que les vols fournis par SA Rugby pour les Vodacom Bulls (à un coût pour SA Rugby de 222 639 $) représentent le meilleur résultat qu'il était possible d'obtenir dans les circonstances." Hasard du calendrier ou pas, les Bulls se sont déplacés au Leinster juste avant la parenthèse Champions Cup. Un trajet aller et retour de 28 et 27 heures, selon les dires du manager de la franchise sud-af'.

Les Saints de Northampton accueilleront donc les Bulls de Pretoria ce samedi à 21 heures pour le troisième quart de finale du week-end en Champions Cup. En cas de victoire, ils affronteront le vainqueur de Leinster-La Rochelle. Là encore, selon qui sort vainqueur du remake des finales 2022 et 2023, les Bulls pourraient se déplacer ou recevoir. Mais s'ils reçoivent, ce sera forcément en Europe, comme le stipule l'article 2.8 du règlement Champions Cup. Un casse-tête vous dites ?