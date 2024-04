C’est un des chocs de ces huitièmes de finale de Champions Cup. Toulouse reçoit le Racing 92 pour une place en quart de finale, mais à quelle heure et sur quelle chaîne regarder ce match ? Tout savoir sur cette rencontre.

La Champions Cup fait son retour alors les habitudes du Top 14 peuvent être quelque peu chamboulées. Après sa magnifique phase de poule, le Stade toulousain reçoit le Racing 92. Un choc entre cadors français qui va offrir le retour de la charnière Dupont-Ntamack.

À quelle heure voir ce match ?

Cette rencontre aura lieu dans l’après-midi de ce dimanche 7 avril à 16h00 au stade Ernest-Wallon de Toulouse. Le Racing 92 devra notamment se passer de sa charnière Le Garrec – Gibert puisque les deux sont forfaits pour ce huitième de finale.

Sur quelle chaîne voir ce match ?

Cette rencontre qu’il ne faudra surtout pas manquer sera en plus diffusée en clair comme il s’agit de la Champions Cup et non du Top 14. Vous devrez vous brancher sur France 2 pour assister à ce match, Bein Sports 1 vous permettra aussi de voir cette rencontre.