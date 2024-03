Sixième du Top 14 à la faveur de ses dix bonus à la fois rageants et précieux, le Stade rochelais serait inspiré de faire le plein de points face à la lanterne rouge pour lancer son sprint final.

"Ça commence à faire beaucoup. On perd les matchs tout seuls. C’est ce qui est frustrant. On a dix touches en zone de marque, tout de même. Nous revenons avec un point alors que l’on doit revenir avec quatre, largement. Il faut digérer ça mais ne pas l’oublier. Ça doit servir pour la suite. " L’amertume de la défaite rageante est restée quelques jours en bouche de Thomas Lavault et de ses partenaires, au retour de Jean-Dauger et d’une cinquième défaite par moins de cinq points en déplacement.

"Avec les signaux que l’on avait eus la semaine passée, on pensait l’emporter à Bayonne, retrace Romain Carmignani. On a été surpris du manque d’engagement sur la première période et j’espère qu’on ne le regrettera pas à la fin de la saison. Mais on a des joueurs de qualité, des compétiteurs, des gars qui savent se remettre en question et il y a heureusement eu une réaction. À l’arrivée, s’incliner d’un point à Bayonne en sachant que tous les autres y ont perdu, c’est bien, même si, quand tu regardes dans le détail, tu peux gagner et comme il faut."

Le dernier joker grillé ?

L’accessit ne console personne du côté de Deflandre après une énième sortie frustrante mais, samedi dernier, La Rochelle est devenue la première équipe à atteindre la dizaine de bonus en Top 14 - auxquels s’ajoutent les quatre récoltés en Champions Cup. Ces points supplémentaires permettent aux Maritimes de pointer dans le top 6 en dépit d’un bilan négatif de neuf succès pour dix revers en championnat.

"Entre le Mondial, l’intégration des jeunes ou encore le Tournoi, il y a eu de nombreuses perturbations mais on est toujours dans la course", résume l’entraîneur des avants. "On contrôle encore notre destin, entre guillemets, reprend le deuxième ligne. Mais plus pour longtemps si on continue comme ça. À Bayonne, nous avons peut-être grillé notre dernier joker pour terminer en haut du classement."

La Rochelle n’a plus de temps ni de points à perdre. À cet égard, il serait bienvenu d’enchaîner avec un troisième succès bonifié à domicile à l’occasion de la venue de la lanterne rouge Oyonnax. Ce serait un pécule précieux et un pas supplémentaire vers cette constance après laquelle les doubles tenants du titre de la Champions Cup courent depuis le début de la saison : "On reste sur deux bons matchs à domicile face à Clermont et Paris, avec seulement six points encaissés même si ça aurait pu être encore mieux offensivement."

Les progrès seront encore et toujours attendus à ce niveau même si, au regard des forces en présence, le Stade se retrouve contraint à une constante adaptation. "On essaye de faire évoluer notre style de jeu, d’autant plus quand il nous manque des gros porteurs comme en ce moment", évoque Romain Carmignani. En attendant des retours de poids, peut-être, pour le déplacement aux Stormers, ses troupes se doivent d’assurer l’essentiel. Avec le bonus, de préférence.