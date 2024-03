Hélène Macurdy a vécu son premier Tournoi en tant que journaliste "bord terrain" pour France Télévisions. Elle nous a fait part de ses réflexions, sur cette nouvelle étape de sa carrière.

Je me suis régalée au cours de ce premier Tournoi. Je suis consciente de l’opportunité que j’ai eue, que France Télévisions m’offre cette chance, à mon âge, en étant en région en plus, puisque je suis basée à Montpellier. J’y ai pris beaucoup de plaisir. Il est vrai que je gravite dans le rugby depuis plus de vingt ans, mais je n’avais jamais vécu le Tournoi de l’intérieur, J’ai pu découvrir les ambiances de Cardiff et d’Édimbourg. J’ai commenté les moins de 20 ans quand nous avions encore les droits. J’ai fait la touche pour l’équipe de France, je suis allé au Mondial féminin. Et, en Occitanie, j’anime une émission.

Avec l’équipe de Matthieu Lartot, j’ai démarré la saison passée en Champions Cup. Je ne débarquais pas de nulle part. Je n’étais pas inquiète. Je ne pense pas qu’ils l’étaient de leur côté. Si je dois citer quelqu’un qui m’a mis le pied à l’étrier pour cette fonction c’est bien sûr Cédric Beaudou. À ce poste, il faut voir des petits événements, il faut aussi que je sois un minimum actrice de l’événement, que je signale des petits plus à Matthieu et à Dimitri (Yachvili) qui ne peuvent pas tout voir depuis le haut des tribunes. En France, c’est assez facile car c’est nous qui produisons le match. Donc, je suis vraiment au bord du terrain. Mais, à Cardiff par exemple, j’étais quasiment placée en tribune.

L’idée générale, c’est d’abord de ne pas marcher sur les plates-bandes des commentateurs quand il y a des moments chauds ; et de les soutenir quand il y a des temps morts.

Évidemment, j’ai leur commentaire constamment dans les oreilles, c’est la condition sine qua non pour qu’il y ait une vraie interaction.

Les remplacements de joueurs constituent un écueil. Il faut être attentive évidemment et il vaut mieux connaître un minimum les joueurs et avoir quelques bases. Mais nous travaillons le match en amont, je vous rassure. Ceci dit, il faut relativiser, il peut y avoir cinq changements d’un coup dont un va m’échapper. Mais Matthieu va le sentir. Et il va intervenir de lui-même. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, nous n’avons pas de position privilégiée par rapport aux autres journalistes. Nous n’avons pas de réunion préparatoire avec le XV de France.

Mais depuis vingt ans, j’ai pu me faire un réseau de connaissances personnelles parmi les joueurs. L’interview du sélectionneur à la pause n’est pas l’exercice le plus compliqué, il n’y a qu’une question à poser, en gros toujours la même. Le plus compliqué, ce sont les fins de matchs, quand les Bleus ont fait une contre-performance : contre l’Irlande par exemple ou surtout contre l’Italie : là, ça peut-être difficile car nous avons une assez grande amplitude horaire après les rencontres. À ce poste en bord de terrain, on doit aussi gérer les moments de blessure, ça me touche car j’ai été femme de joueur et je suis maman de joueur. L’idée, c’est de ne pas alarmer et si possible, de rassurer. Quand Greg Aldritt s’est blessé (face à l’Ecosse). Tout le monde a pensé que c’était une grave entorse d’un genou, les membres du staff médical sont venus me voir pour que je rassure tout le monde à l’antenne, en expliquant que ce n’était qu’une entaille.