Titulaire au coup d’envoi du match contre Pau, le talonneur clermontois Etienne Fourcade a fait part de son soulagement avec la précieuse victoire remportée samedi au Michelin.

Quel est votre sentiment à l’issue de cette victoire ?

Elle fait du bien celle-là ! Même si encore une fois on se complique beaucoup les choses en donnant vraiment facilement trois essais à nos adversaires. Ça, c’est dérangeant mais après je pense qu’on a réussi à être efficaces dans les zones de marque où l’on a imposé notre jeu.

Le début du match était plus tendu ?

Le fait de prendre rapidement cet essai nous met un peu le doute, mais je trouve que derrière, on a très bien réagi. La preuve en est que l’on bascule à 21-14 à la mi-temps.

On a surtout vu un bon travail du pack, vous êtes-vous rassurés dans ce domaine ?

Oui mais on a la fâcheuse tendance à se rassurer sur ce secteur un week-end, et la semaine d’après on faiblit. Il faut prendre les week-ends un par un. Maintenant, il va vite falloir que l’on bascule sur le Racing. On a gagné un match mais si l’on veut espérer quelque chose il va falloir en gagner d’autres.

Comment expliquez-vous ces essais offerts ?

Je ne saurais pas vous dire à chaud, je n’ai pas revu les actions. Après, les Palois ont aussi le droit de bien défendre et d’intercepter. Mais il est vrai que c’est dommage, car on aurait pu gagner le match plus confortablement.

Vous avez vécu une semaine agitée, est-ce que cela vous a fait du bien de crever l’abcès avec le staff ?

Ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, donc c’est à eux de prendre les choses en main. Nous avons réussi à le faire et c’est en tant que groupe que nous avons su réagir.

Comment avez-vous jugé votre performance ?

J’espère surtout enchaîner les matchs car j’ai eu pas mal de petits pépins qui m’ont empêché d’enchaîner. J’ai touché pas mal de ballons, mais j’ai surtout aimé qu’on ait su réagir en tant que groupe. Ce ne sont pas des actions individuelles qui nous ont fait gagner.

La défense a été en vue également…

Nous avons eu une belle séquence, entre la 50ème et la 53ème en effet. J’ai eu l’impression que les Palois ne savaient plus trop quoi faire parce qu’on était bien en place. On ne s’est pas affolés, on a réussi à montrer du caractère en récupérant le ballon à la fin.