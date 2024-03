C'est avec cette dernière journée que s'achève donc l'édition 2024 du Tournoi des 6 Nations. Alors que l'Irlande peut s'octroyer un deuxième trophée en deux ans, les Bleus pourraient eux batailler et accrocher une deuxième place. Enfin, les Gallois et Italiens se livreront une bataille sans merci pour ne pas finir derniers.

Irlande - Écosse

L'espoir d'un grand chelem a échappé à l'Irlande la semaine dernière à Twickenham dans un match intense et au dénouement fou, sur un drop assassin de Marcus Smith. Alors, ce samedi, les Irlandais veulent deux choses : primo, gagner ce Tournoi et deuzio, terminer sur une bonne note devant leur public. C'est pour cette raison que les hommes d'Andy Farrell voudront absolument battre l'Ecosse et s'emparer de leur deuxième trophée consécutif, après le sacre de 2023. Intouchables à domicile depuis février 2021 (et une victoire française), les Irlandais semblent donc ultra-favori face à l'Écosse et devraient faire le travail. Toujours pour les Celtes, le retour de Garry Ringrose sur le banc est à noter. En plus d'un groupe débordant de talent à chaque poste, l'Irlande sera donc au grand complet pour cette réception.

De son côté, l'Écosse reste toujours imprévisible, dans le bon comme dans le moins bon. Avec ses facteurs X des lignes arrières que sont Jones, Russell ou encore Van Der Merwe, le Chardon est capable de tout mais surtout (et souvent) de faire le spectacle. Pour autant, la marche semble très haute. À tel point que l'Irlande n'a pas perdu chez elle face à l'Écosse dans le 6 Nations depuis quatorze ans maintenant, c'était en mars 2010. Pire, l'Irlande a remporté 19 des 22 dernières confrontations dans le Tournoi face aux Écossais. Vous en conviendrez donc, il est difficile d'imaginer autre chose qu'un succès irlandais ce samedi.

Notre prono : victoire de l'Irlande avec bonus offensif irlandais

Pays de Galles - Italie

Dans cette rencontre du bas de tableau, gare à la cuillère de bois pour les Gallois. Quart de finaliste du dernier Mondial, le pays de Galles livre un bien mauvais Tournoi des 6 Nations. Sans gagner le moindre match jusqu'ici, ils ont glané trois points de bonus (un défensif en Angleterre et les deux bonus chez eux face à l'Écosse). Malades depuis le début du Tournoi donc, les Gallois voudront absolument réagir pour ne pas terminer dernier, comme ils l'ont connu déjà une fois dans le 6 Nations (en 2003). C'est une venue présumée "abordable" pour les hommes de Warren Gatland. Mais là est le piège ! Cette équipe italienne fait forte impression, malgré des résultats négatifs.

Dans le contenu, ils ont essuyé une courte défaite après une bonne prestation face à l'Angleterre et connu un match nul aux allures de victoire face à la France (13-13). L'Italie n'est pas récompensée mais dans le jeu montre une force et un caractère encore supérieurs aux années précédentes. Sixième lors des six précédentes éditions, c'est sûrement l'année pour les protégés de Quesada d'échapper à la dernière place. Pour cela, il faudra réaliser une grande performance et s'imposer au Principality Stadium. Un exploit ? Non puisqu'ils ont déjà su le faire en 2022. De notre côté, ça ne sera évidemment pas simple mais on tente la surprise italienne à Cardiff dans un mouchoir de poche.

Notre prono : victoire de l'Italie, bonus défensif du pays de Galles

France - Angleterre

Pour nous Français, c'est évidemment le choc de cette dernière journée ! Le "crunch", organisé au Groupama Stadium (à Décines-Charpieu) ce samedi soir (21 heures), s'annonce grandiose. Alors que les deux équipes peuvent encore prétendre au sacre final (bien que les scénarios pour que cela arrive soient alambiqués), la rencontre s'annonce électrique. Les Français ont produit un Tournoi très moyen, mais ont relancé la machine à Cardiff la semaine dernière en passant près de 50 points aux Gallois. Une victoire pleine qui a redonné de la confiance et surtout montré de belles intentions dans le contenu. En cas de succès, combiné à une non-victoire de l'Écosse en Irlande, les Bleus termineraient donc deuxièmes et dauphins de l'Irlande.

Côté anglais, l'esprit de revanche dans ce classique du rugby est bel et bien présent. Rappelez-vous l'an passé à Twickenham, le XV de France humiliait celui de la Rose (53-10). Une terrible désillusion que les Anglais n'ont pas oubliée, à tel point qu'ils ont revisionné le match cette semaine. Cette rencontre promet donc du suspense et beaucoup d'engagement de part et d'autre. Dans cette guerre de rugby à laquelle nous nous attendons, nous voyons les Bleus de Fabien Galthié sortir vainqueur mais avec une certaine difficulté.

Notre pronostic : les Bleus s'imposent sans bonus