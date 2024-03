Cameron Woki, deuxième et troisième ligne international, n'a pas été sélectionné parmi les 23 Français qui font le déplacement au Principality Stadium de Cardiff. Une décision justifiée par la "fraîcheur" selon Fabien Galthié.

C'est un choix fort pris par Fabien Galthié lors de l'annonce de la composition d'équipe, qui se rend à Cardiff ce dimanche pour la quatrième journée du 6 Nations 2024. Cameron Woki n'est pas du voyage et fait même partie des joueurs relâchés par le XV de France.

Son absence pose question sur son statut en équipe de France et le rôle qu'il a pris ces dernières années, dans le groupe et au sein de l'alignement français, parfois capitaine de touche. Comme l'évoquent nos journalistes sur le plateau de la Troisième mi-temps, le joueur du Racing 92 n'est plus un intouchable des Bleus. Le sélectionneur justifie son absence, ou plutôt la présence d'Alexandre Roumat, par l'aspect de la fraîcheur physique. Avec le retour de l'indéboulonnable Thibaud Flament et donc les faveurs du staff pour Roumat, Woki est relégué à la troisième place.