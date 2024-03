Absent de la liste de Fabien Galthié pour la suite du Tournoi des 6 Nations, Melvyn Jalinet a été l’auteur d’une partition remarquée face à l’USAP. Un match qui fera date dans son début d’aventure varoise.

En milieu de semaine dernière, Pierre Mignoni avait appelé ses joueurs à "se lâcher" et à retrouver du "pétillant". Lors du succès face à Perpignan (44-22), Melvyn Jaminet a été le symbole des mots de "Pierrot". Et pourtant, il y a deux jours, l’intéressé avait forcément pris un petit coup sur la tête à l’annonce des 34 joueurs amenés à préparer le déplacement au pays de Galles (10 mars). Une nouvelle fois, Léo Barré et Thomas Ramos ont eu les faveurs du staff du XV de France. Avant Pau, il y a quinze jours, le natif de Hyères avait réagi avec franchise. "Forcément, quand on voit l’équipe de France, c’est toujours dur de ne pas participer aux matchs. Mais j’ai été blessé, je suis content de bien revenir et c’est à moi de faire de bonnes prestations pour espérer y retourner."

Après les mots, le frère de Kylian et de Dylan a apporté les actes sur le rectangle vert. Face à l’Usap, le club qui l’a révélé à haut niveau, Jaminet a amené les siens dans son sillage. Par rapport à ses premiers pas, assez timorés et le concerné en convient, le joueur passé par Hyères-Carqueiranne-La Crau a osé. Enfin. À force de taper le ballon au pied, sa force principale, il en avait oublié de jouer au rugby et de "prendre du plaisir". "Avant de parler de système de jeu, j’ai avant tout vu du talent chez mes joueurs, a salué Mignoni. J’ai vu un Melvyn qui attaque, mais il n’est pas le seul à l’image de Gaël (Dréan, auteur d’un doublé, NDLR). Ce n’est pas parfait, mais on a tenté. Mes joueurs doivent prendre des initiatives individuelles."

Jaminet : "C’est mon match référence ici"

Au sortir des vestiaires, l’ancien Toulousain s’est jeté avec appétit, à la suite d’une passe à plat d’Isa sur un turnover, pour filer entre les perches. La pointe de vitesse rappelle à quel point le numéro 15 est agile dans le domaine. Mieux, elle montre également sa montée en puissance physique après une année de pépins. "J’ai profité car je savais que j’allais marquer, a-t-il dit dans un sourire. C’est plaisant de marquer, mais je voulais rester fair-play par rapport à Perpignan car ça me tient toujours à cœur. Je n’avais pas envie d’être extravagant."

Et s’il ne faut jamais manquer l’occasion d’être élégant, Jaminet a été sans pitié avec les Catalans : 82 mètres parcourus avec le ballon (plus haut total), 4 défenseurs battus (à égalité avec Wainiqolo), un 100 % face aux perches (8/8). Il n’y a bien que défensivement où il peut encore monter ses standards. "C’est mon match référence et il va falloir que je m’appuie dessus car mes prestations ont été en dents de scie. Il faut que je travaille dessus. Tout n’est pas parfait, mais je suis malgré tout content."

Pour supprimer la locution "malgré tout", Jaminet attend-il l’équipe de France ? Réponse : "Je n’y pense pas. Je me concentre sur le club, je veux tout donner. Bien sûr, si je suis rappelé, j’irai avec les Bleus." Pour le plus grand plaisir de Toulon.