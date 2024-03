Le capitaine du VII de France a salué l'état d'esprit et l'opportunisme des siens après la victoire en demi-finale du LA Sevens, ce dimanche, face à l'Irlande (26-24).

"C'était encore un scénario... On les connaît, les quarts et les demies face à ces Irlandais. On grandit. C'est très bien ce qu'a fait l'équipe, c'est monstrueux. Même si on prend cet essai à la fin, les faire marquer en coin, c'est stratégiquement très bien joué. Maintenant, on va bien récupérer pour finir en beauté. On a été très opportunistes, à l'image de ce qu'on veut devenir : être des tueurs. Dès qu'on a une cartouche, il faut les mettre au fond, surtout le dernier jour. On a été plutôt en place défensivement même si ce n'était pas facile au niveau de l'énergie. Mais bien sûr qu'il reste du carburant. On est à 14 minutes d'un très très bon résultat. On va rester bien froids et focalisés. (...) Pour la finale, il n'y aura pas de favoris. Il faudra aborder ce match comme tous les autres."