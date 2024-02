Après la victoire des siens face à Perignan, le manager du Stade Français, Karim Ghezal, a particulièrement apprécié la réaction de son équipe en deuxième mi-temps, signe de son excellent état physique et mental.

Êtes-vous satisfait de la partition rendue par vos joueurs ?

Oui, très content. Même si la première période a laissé un peu à désirer. Je pense que cette première période était plus proche du rythme d’un match de pro D2 – avec beaucoup de respect – que de celui qu’on cherchait à imprimer. On a tous un peu parlé dans le vestiaire à la mi-temps, et la réaction de l’équipe… On a eu envie de faire un gros match. On a montré ce qu’on était capable de faire en deuxième mi-temps. Conquérant, en forme physiquement… Il faut souligner ici le travail de la perf’ et du médical qui nous a permis d’avoir des joueurs aussi frais et dispo sur le terrain.

A lire aussi : Top 14 - Le baromètre de Stade français - Perpignan : Mathieu Hirigoyen et Rory Kockott en patrons, Seilala Lam manque la mire...

Que retenez-vous de ce succès ?

On a marqué quatre essais aujourd’hui, et nous inscrivons le troisième bonus offensif de la saison. Mais c’est surtout une troisième victoire d’affilée, et un quatrième match sans défaite en championnat de France. Et ce qui nous plaît, c’est d’y parvenir en ayant des joueurs qui sont sur le bord et qui ont envie de rentrer dans cette équipe. Je pense à Sekou Macalou, Pésenti, Melikidze, Brad Weber qu’on a laissé au repas car il avait beaucoup joué… La gestion de l’énergie est bonne. On a des joueurs qui sont pleins d’envie et prêts physiquement.

Alors que vous sortiez d’une semaine de coupure de championnat, pourquoi avoir autant ménagé certains de vos cadres ?

Le but, c’est d’emmener les joueurs où on veut. Et si on se qualifie, ce que nous souhaitons tous évidemment, c’est de pouvoir gagner un match éliminatoire. D’y arriver frais, de ne pas avoir une équipe avec quinze joueurs qui sont cramés. Si tu ne gagnes pas un match éliminatoire depuis 7 ans, c’est qu’il y a une raison psychologique, et physique aussi peut -être… On travaille là-dessus, et nous sommes contents. On a laissé Bratt Weber rentrer chez lui, Kakovin rentrer chez lui cette semaine, Paul-Alo Emile a bénéficié d’une semaine de vacances, Francis Kodela est parti une semaine en vacances en famille… Et on a des mecs bien dans la tête et bien physiquement.