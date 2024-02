Pour la réception de Vannes Teimana Harrison sera de retour sous le maillot de Provence alors que les visiteurs du jour devront se priver de Romaric Camou. De son côté Montauban devra faire sans Bastien Guillemin qui souffre d'une rupture des ligaments croisés. Les blessés, les retours, les joueurs suspendus... On fait le point sur les effectifs à l'aube de la 20ème journée du championnat.

Béziers

Les retours se précisent au sein du groupe héraultais. Wilmar Arnoldi, Pierrick Gunther, Nicolas Plazy et Charly Malié sont à nouveau opérationnels. Paul Reau doit effectuer des examens complémentaires pour connaître son indisponibilité. Pierre Courtaud et Watisoni Votu ont bientôt terminé leur protocole et postuleront à la fin du bloc. Romain Uruty et John-Henry Fincham sont prévus pour fin mars, tandis que Giorgi Akhaladze (sélection Géorgie) et Marco Trauth (retour prêt Toulouse) manqueront à l’appel.

Mont-de-Marsan

Touché à l’épaule face à Grenoble, le deuxième ligne Aston Fortuin s’est fait opérer et sera indisponible de longues semaines. Il rejoint les blessés de longue durée Yoann Laousse Azpiazu et Max Curie. Derrière, Simao Bento (commotion) et Pierre Sayerse (sélection) seront aussi absents, tout comme Patricio Fernandez (épaule) toujours convalescent. Les piliers Thomas Bultel (dos), Gheorghe Gajion (dos) et Anthony Alves (mollet) sur le flanc, ce sont les jeunes Dino Casadéi, Mattéo Lalanne et Mathys Bats qui auront la charge de stabiliser la mêlée. À noter le retour sur le banc de Florian Dufour, blessé lors de la première journée à Grenoble.

Biarritz

McClintock (rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche) a certainement terminé sa saison. Lonca (épaule), Vergnaud (déchirure à l’adducteur), Barry (claquage), Jacobs (cheville), Dyer (déchirure au mollet, un mois d’absence) et O’Callaghan (déchirure à l’ischio, deux semaines) sont toujours indisponibles. Pages est attendu pour une reprise la semaine prochaine. Cordin et Aliouat sont sélectionnables. Au contraire, Nutsubidze (cartilage du genou), Francoz (entorse du grand orteil) et Jonathan Joseph (déchirure à l’ischio), ont rejoint les rangs de l’infirmerie. On ne les reverra pas du bloc.

Rouen

Nouvelle sortie de l’infirmerie, Benito Masilevu est enfin de retour avec des fourmis dans les jambes. Pour Luka Azariashvili, c’est aussi le jour J et face à son ancienne équipe le BO. Côté entrant et on s’en doutait un peu, Jérémie Maurouard va devoir faire attention à ses cervicales, douloureuses depuis plusieurs matchs, il est laissé aux soins. Ewan Clément et Soulemane Camara attendent toujours.

Aurillac

Aux absences longue durée de Moukete, Plantier, Dos Santos et Neisen, il faut ajouter celle de Slamani (cervicales) ; Gbizié (musculaire) encore trop juste. Sorti très vite face à Vannes, Moala se ressent toujours de son genou. Rolland était « barbouillé » cette semaine, sa participation reste incertaine. Côté internationaux, Cretu est parti avec la Roumanie, Alania, Shvangiradze et Nioradze sont toujours avec la Géorgie alors que Kartvelishvili est revenu, tout comme De Jong des Pays-Bas. Retour également aux entraînements de Powell et de Dodson qui devraient postuler.

Colomiers

Comme prévu, Tartas, Dubois, Descoux et Tamani ont repris l’entraînement mais pas au même niveau d’aptitude. Fepulea’i a repris aussi, contrairement à Salles. Granouillet purge son dernier match de suspension. Pour Marta, blessé en sélection, l’entorse d’un orteil ne devrait pas l’écarter longtemps. Même chose pour Nu’u (contusion à une épaule), touché contre Dax, et de retour la semaine prochaine. D’abord espéré capitaine, Bézian était grippé en milieu de semaine.

Dax

les semaines se suivent et se ressemblent pour une infirmerie Dacquoise quasi vide. Seul l’ailier Alexandre Pilati traîne sa douleur aux adducteurs. Retour dans le groupe du flanker Ratu Nacika, du centre Ilikena Bolakoro et du pilier David Lolohéa. Pour le reste de l’effectif, les joueurs sont au repos et attendent leur tour, dans la rotation perpétuelle de l’effectif landais, instaurée par le manager Jeff Dubois.

Soyaux-Angoulême

le SA XV a perdu la semaine dernière pour une longue durée son ouvreur Corentin Glénat, victime d’une fracture du péroné contre Biarritz. Dans l’autre sens, l’infirmerie désemplit, avec les retours dans les vingt-trois du centre Ledua Mau notamment, absent depuis trois mois à la suite d’une rupture du ligament antérieur du genou. German Kessler et Alexis Levron (touchés au dos), reviennent également. En revanche, Matu’u, Vartan, Kumbirai, Kitwanga, Greatbanks, Nabou, Va’aï, Laforgue, Lafitte et Brosset demeurent indisponibles.

Nevers

Le secteur sinistré de la deuxième ligne (cinq pros sur six blessés) voit enfin une éclaircie avec le retour de Lado Chachanidze, après trois mois d’absence. L’international géorgien prend place sur le banc aux côtés de Chris Gabriel, le jeune Néo-Zélandais prêté par l’ASM. Quant aux quatre blessés longue durée (Barjaud, Jaiani, Polutele et Toleafoa), il faudra encore patienter avant de les revoir sur le pré. En troisième ligne, autre domaine sous tension, le retour de Steven David soulage le staff, qui devrait compter sur Hugues Bastide la semaine prochaine.

Agen

Elle se vide du côté d’Agen. Cette semaine, Loris Tolot (cuisse) a repris la course aux côtés d’Antoine Erbani (genou) et William Demotte (coude). Si Kolinio Ramoka en a terminé de sa saison à cause de sa blessure au genou, tout le monde est à peu près sur le pont. Malik Hamadache (K.-O.) et Walter Desmaison (mollet) ne sont pas disponibles pour cette rencontre non plus. Le staff a donc fait le choix de faire tourner dans la Nièvre pour relancer de nombreux joueurs en manque de rythme actuellement.

Valence-Romans

Suite au déplacement à Rouen, l’infirmerie drômoise se remplit à nouveau. Pour la réception de Montauban, Fabien Fortassin doit se passer des demis de mêlée Thomas Lhusero et Tim Menzel, touchés au genou. À noter également l’absence du pilier droit Kévin Goze, touché aux cervicales, tout comme le troisième ligne Dylan Hayes. Le talonneur Brice Humbert a quant à lui fini sa saison (fracture de la cheville). Le deuxième ligne Darrell Dyer, le troisième ligne Éloi Massot et le centre Anatole Pauvert font leur retour dans le groupe.

Montauban

Mauvaise nouvelle pour Bastien Guillemin. Sorti touché au genou lors du match face à Béziers, l’ailier souffre d’une rupture des ligaments croisés. Sa saison est donc terminée.À noter en revanche les retours de Frederic Quercy et Stéphane Munoz. De son côté Kévin Gimeno est toujours en difficulté avec son genou.Otar Giorgadze est absent cette semaine puisqu’il est parti rejoindre la sélection géorgienne.

Provence Rugby

Teimana Harrison effectue son retour parmi le XV titulaire d’entrée. Un autre troisième ligne Bilel Taïeb est opérationnel tout comme le deuxième ligne Jérôme Dufour qui pourrait intégrer le groupe des vingt-trois dès ce soir. Le centre Inga Finau, légèrement touché à la cheville à Agen devrait être présent ce soir face à Vannes. En revanche, l’ailier Nadir Bouhedjeur a été de nouveau opéré de sa pubalgie et sera absent encore plusieurs semaines. Quant au pilier Julius Nostadt qui vient de « rempiler » avec Provence Rugby, il est toujours indisponible.

Vannes

Pour le déplacement au stade Maurice-David d’Aix-en-Provence, les Vannetais composeront sans Romaric Camou. L’ailier souffre de la hanche et est laissé au repos. Le pilier Bessonart quant à lui ne fera pas le voyage avec ses coéquipiers mais va rejoindre la sélection espagnole. Si le centre Costossèque a rechuté et n’est pas disponible pour ce choc, trois avants reviennent dans la danse : Tafili débutera dans l’axe droit de la mêlée tandis que Leafa et Kité prendront place sur le banc.