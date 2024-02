Toujours privé de nombreux internationaux, et cette fois d'Antoine Dupont, le Stade toulousain veut conserver la belle dynamique qui était la sienne avant la semaine de coupure. Le pilier gauche Rodrigue Neti, dont le leadership est précieux dans ce genre de période, sait que la réception d'Oyonnax samedi a tout du match piège.

Vous avez bénéficié d'une semaine de vacances. Est-ce que cela a fait du bien ?

Oui. On a beaucoup enchaîné avant. Donc, le fait d'avoir coupé la semaine dernière, c'est un luxe. C'est important de pouvoir se reposer un peu en pleine saison, surtout après plusieurs semaines de compétition.

La dynamique était ultra-positive avec cinq succès d'affilée, toutes compétitions confondues. N'avez-vous pas peur que cela puisse la casser ?

Être sur cette lancée nous a donné de la confiance mais je crois que le groupe a envie de continuer à vivre ces moments-là. On a connu un déplacement victorieux au Racing, puis un nouveau succès contre Bayonne avant les vacances. C'est bien quand même. On a vécu de beaux moments ces derniers temps, donc on a hâte de retrouver la compétition et d'en vivre d'autres.

Sur les deux victoires que vous venez de citer, qui vous ont permis de vous installer en tête du classement (Toulouse est devancé par le Stade français au point average), il y eut aussi la manière, notamment sur le plan offensif...

Tout à fait. C'était un bon test pour nous, sur l'état d'esprit. Au Racing, on se demandait un peu où on allait et comment on allait se trouver pour ce doublon sur terrain synthétique. Finalement, le maître-mot, c'est de prendre du plaisir. Et on en a pris en jouant ce match. Après, les Bayonnais sont venus équipés chez nous et, même si la victoire a mis du temps à se dessiner, nous sommes allés chercher ce bonus qui nous a fait remonter dans le haut du classement. Maintenant, attention à ce week-end.

Était-ce primordial de bien démarrer cette période de doublons ?

C'est certain. On a toujours ciblé ces périodes-là. Cela montre le caractère du groupe, et on aura encore un gros test là-dessus contre Oyonnax. Je ne vais pas dire que notre saison se construit uniquement dans ces moments mais c'est clairement un bonus pour la suite quand ça se passe bien. Il y a des jeunes qui arrivent, qui ont envie de se montrer et c'est une bonne chose pour le collectif. Ces doublons sont très importants pour le club.

Ugo Mola répète souvent qu'il y a généralement de bonnes fins de saison quand ils se passent bien...

C'est exactement ça. Quand les résultats ont été au rendez-vous sur les doublons, il y a toujours eu une bonne nouvelle à la fin. On va se baser là-dessus (sourire).

Contre le Racing 92 et Bayonne, vous aviez tout de même l'apport inhabituel en cette période d'Antoine Dupont. Qu'est-ce que va changer son absence samedi ?

Il est évident qu'avoir eu Toto (surnom de Dupont, NDLR) avec nous, ce n'était que du plus. Maintenant, il a basculé sur d'autres horizons et une autre compétition. Mais il ne faut pas qu'on soit dépendants de lui. D'autres mecs sont derrière et veulent montrer tout leur talent et leur potentiel. Ils doivent prendre de la confiance sur ce genre de match.

Les leaders en cette période, comme Alban Placines, Juan Cruz Mallia ou vous, ont-ils un rôle essentiel à jouer ?

Bien sûr, comme souvent. L'accent est mis là-dessus mais on ne doit pas changer notre façon de faire. Nous sommes des joueurs d'expérience de ce groupe, et cela doit se voir pour qu'on apporte ce dont les jeunes ont besoin. Je pense que tout le monde va répondre présent.

Vous avez conscience que, sans les internationaux; Toulouse a quand même une cible dans le dos...

Oui, évidemment. Oyonnax a deux déplacements et, pour une équipe qui joue le maintien, il faut essayer de récupérer des points partout où elle va. À ce jour, nos adversaires ont certainement ciblé cette rencontre et c'est normal. On sait que cela peut être un match piège pour nous. Voilà pourquoi nous serons encore plus attendus sur le caractère de l'équipe que sur le beau jeu.

En l'absence de Cyril Baille, vous tenez la maison à gauche de la mêlée avec notamment David Ainu'u, qui revient de blessure...

Oui, David a été absent quelques semaines (épaule, NDLR) et revient plus vite que prévu. Du coup, on était justes à gauche et on a dû faire passer Paul Mallez de ce côté. Mais c'est bien. Même s'il a dû dépanner à gauche un peu au dernier moment, Paul a fait le boulot.

Avec tous ces jeunes en première ligne, que sont Paul Mallez, Joel Merkler, Guillaume Cramont, Ian Boubila ou même David Ainu'u, endossez-vous le rôle de papa ?

Oui, avec Nepo (Laulala) qui arrive. La marge, au niveau de l'âge, est un peu grande (rires). Ce sont des jeunes qui, pour la plupart, commencent à avoir beaucoup d'expérience. David a débuté très tôt et a l'habitude de jouer ces matchs. À nous de montrer la voie à Paul, Joel, Guillaume ou Ian. Marco (Trauth) est aussi revenu de prêt. Tous ces mecs ont déjà passé beaucoup de temps avec nous.

Vous avez souvent été capitaine, comme Alban Placines, en ces périodes de doublons. Vous sentez-vous de plus en plus à l'aise dans vos prises de parole ?

Oui, j'ai toujours essayé de trouver les bons mots au bon moment. Mais je ne veux pas me focaliser là-dessus. Même quand je ne suis pas nommé capitaine, j'ai déjà beaucoup de responsabilités. Avec Alban notamment, nous sommes des leaders de cette équipe et les choses doivent venir naturellement pour fédérer le groupe et que tout se passe le mieux possible.