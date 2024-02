L’entraîneur en chef du Stade français, Karim Ghezal, a tenu à réagir et donner sa version des faits, sur les tensions qui sont apparues entre lui et ses joueurs depuis sa prise de fonction au sein du club parisien.

"Le 26 janvier 2024, Midi Olympique a publié un article me mettant gravement en cause tant sur le plan personnel que dans mon management des joueurs professionnels du Stade Français. Notamment, le Midi Olympique prétend rapporter des propos que j’aurais tenus aux joueurs du Stade Français, et insinue que j’aurais, à dessein, rendue publique une affaire extra-sportive impliquant l’un d’entre eux. Ceci est faux et je ne peux que contester de telles accusations. Si je suis prêt à accepter toutes critiques constructives sur le plan sportif, je ne peux aucunement accepter une telle remise en question de ma personne et des valeurs qui m’animent. L’honnêteté et l’intégrité dont j’ai toujours fait preuve ne doivent pas être ternies par ces rumeurs, qui en me visant, nuisent également à l’institution qu’est le Stade Français Paris. Ma mission est de permettre à mon Club de progresser, comme son classement actuel en TOP 14 en témoigne", a indiqué Karim Ghezal par courrier.

