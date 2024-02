Vidéo. ViàMidol Des Mauls et Débats (07/02) : Le traumatisme du Mondial à l'origine de l'entame ratée des Bleus ? 

Dans ViàMidol Des Mauls et Débats, nos journalistes évoquent le Tournoi des 6 Nations 2024 et le deuxième match qui attend les Bleus, samedi en Écosse, après la lourde défaite face à l'Irlande.

La lourde défaite contre l'Irlande est derrière nos Bleus, qui se déplacent samedi en Écosse pour relever la tête et montrer un autre visage. Dans votre émission ViàMidol Des Mauls et Débats, on se projette sur cette rencontre en analysant la probable composition des Bleus. Avant le quiz et un focus sur les autres nations, on s'interroge à l'élimination face à l'Afrique du Sud. Est-elle à l'origine de l'entame ratée des Bleus ?

Le programme de l'émission :

Le débat du jour : Avec quel XV de France en Écosse ?

Quiz : 6 minutes pour 6 Nations

Face à face : Le traumatisme du Mondial à l'origine de l'entame ratée des Bleus ?

Pronos : Coup d'œil sur les autres rencontres du week-end