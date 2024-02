Largement en tête de la poule 6 chez les Cadets en Elite Alamercery, l'Aviron bayonnais recevait le Biarritz olympique ce samedi lors du fameux derby basque. Une affiche qui s'est terminée sur un score fleuve : 113-0 en faveur des Ciel et Blanc.

Il se dit souvent qu'un derby ne se joue pas, il se gagne. Mais plus que la victoire ce samedi, les Cadets Elite Alamercery de l'Aviron bayonnais ont tout simplement humilié leurs voisins Biarrots au stade Christian Belascain. Largement favoris, les Ciel et Blanc et leur génération dorée ont infligé un incroyable 113-0 à leurs rivaux, marquant 17 essais lors de cette rencontre. Bayonne a notamment pu compter sur son arrière, Antton Idiart, auteur de quatre essais et de quatorze transformations. Pour rappel, un match de cadets se joue sur 70 minutes simplement.

Une génération bayonnaise dorée

L'humiliation est grande mais était aussi attendue. Au match aller, l'Aviron l'avait emporté 52 à 16 en terre biarrote. Les Bayonnais sont d'ailleurs invaincus cette saison dans cette catégorie. Avec dix victoires, dont sept bonifiées en dix matchs, les jeunes de Bayonne ont roulé sur la poule 6 pour se qualifier facilement en huitième de finale du championnat national.