Conscients de livrer un match "de muerte" face à perpignan, les Lyonnais savent devoir franchir un cap dans le combat et surtout dans leur défense, la plus poreuse de l’élite.

C’est une des singularités du championnat, à laquelle il convient tant bien que mal de s’adapter. Fabien Gengenbacher et son staff auraient-ils imaginé affronter l’Usap, dans ce qui est devenu par la force des choses un match de la mort, sans les frères Taofifenua retenus par le XV de France pour préparer le match d’ouverture contre l’Irlande ? Non, cent fois non, puisque Romain était censé avoir pris sa retraite après la Coupe du monde, et que Sébastien semblait loin dans la hiérarchie, avant que plusieurs blessures en première ligne (Gros, Falatea…) décident Fabien Galthié à le conserver dans son groupe des vingt-huit… Autant donc dire que ces absences, qui pèseront comme autant de tuiles supplémentaires par ce qu’elles impliquent comme déficit de puissance, pourraient créer un climat de sinistrose au sein d’un collectif peu épargné ces derniers temps… Et pourtant, croyez-le ou non, il n’en était rien. Parce que les Lyonnais, décidés à se resserrer plus que jamais (ainsi qu’en témoignait l’absence d’entraînement ouvert aux supporters cette semaine, une rareté) ont surtout décidé de voir le verre à moitié plein plutôt que sa partie vide.

Couilloud et Radradra enfin réunis

Et en l’espèce, le tonneau des Danaïdes rhodaniennes s’est tout de même rempli ces derniers temps puisqu’après les retours appréciés de cadres comme Léo Berdeu, Félix Lambey ou Loann Goujon, ces dernières semaines, le Lou pourra compter pour la première fois de la saison sur ses deux vedettes en même temps : le demi de mêlée et capitaine Baptiste Couilloud (en délicatesse avec une épaule ces dernières semaines et en conséquence non-sélectionné pour préparer le Tournoi) ainsi que la recrue phare Semi Radradra. Forcément de bon augure pour un match "à la vie, à la mort"…

"On sait que l’usap prépare ce match depuis trois semaines"

Sauf que si leur leader emblématique et l’homme censé les faire avancer ne seront pas de trop, les Rhodaniens savent très bien que leur seule présence ne suffira pas à assurer une victoire. Laquelle passera, avant tout, par une bonne gestion des sorties de camp (point faible structurel du Lou depuis le début de la saison) et surtout par sa capacité à ne pas concéder de points trop faciles en défense. Un secteur en souffrance, puisqu’avec plus de trente et un points concédés par match en moyenne, la défense du Lou est la plus poreuse du championnat. Autant dire que celle-ci passera son premier véritable test depuis le "remaniement" décidé par le manager Fabien Gengenbacher, après avoir montré des signes encourageants à Londres le week-end dernier. Parce qu’un match au couteau, fut-il à quatorze journées de la fin du championnat, se gagne d’abord par là… "De par les échos qu’on en a eus, les Catalans préparent ce match depuis trois semaines et ont utilisé la Challenge Cup dans cette optique, nous confiait dimanche l’ouvreur Léo Berdeu. Il n’y aura pas de surprise, on sait ce qui nous attend samedi. Ce sera rien moins que le match du maintien pour les deux équipes et j’espère que dans cette optique, tout le monde sera très attentif et déterminé pendant toute la semaine, jusqu’au match du week-end." Histoire de repasser vite au-dessus de la ligne de flottaison, et de préparer le déplacement à Clermont avec l’esprit un peu plus léger…