Louis Picamoles a apporté son soutien aux agriculteurs après que des manifestations ont éclaté ces derniers jours en France. L'ancien capitaine du XV de France (37 ans ; 82 sélections) a lui-même tenté de se reconvertir dans l'agriculture avant d'abandonner pour des raisons économiques.

Le monde agricole a reçu un soutien de poids. Louis Picamoles a réagi à la colère des agriculteurs au micro de BFMTV, ce 26 janvier. Engagé sur la liste Alliance rurale dans le cadre des élections européennes, l'ancien capitaine du XV de France (37 ans ; 82 sélections) a notamment évoqué sa reconversion en tant qu'éleveur de chèvres, avant de vite déchanter. "J’avais envie de trouver quelque chose qui me rapproche de la terre. Je n’imagine même pas un jeune agriculteur qui voudrait avoir un projet comme le mien à taille humaine. Ce qui m’a fait dire ‘on arrête’, c’était cette crainte d’amener ma famille dans quelque chose qui était voué à nous mettre face à de grandes difficultés" explique l'ancien numéro 8 tricolore. Les récents blocages ont d'ailleurs perturbé les déplacements des clubs français pour ce week-end de Top 14 et Pro D2.

Cet engagement a pris beaucoup de sens avec cet échec dans l’envie de m’installer dans l’agriculture

Champion de France avec Toulouse (2011 et 2012) et finaliste (2018) avec Montpellier, Louis Picamoles a également tenté une brève aventure en Angleterre, du côté des Northampton Saints (2016-2017). Malgré avoir quitté par contrainte son activité d'éleveur de chèvres, l'ancien troisième ligne reste aux côtés de ses pairs."J’ai envie d’essayer de faire entendre cette souffrance du monde agricole et d’essayer de voir si on faut bouger les choses. Je ne suis pas un politique, c’est un monde que je découvre. Mais on va essayer de faire entendre cette pression et ressenti que peut avoir le monde rural dans son ensemble, voir si on peut essayer de faire bouger les choses"