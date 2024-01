En marge du Tournoi des 6 Nations 2024, pour sa conférence de presse de rentrée, le sélectionneur de l'Écosse Gregor Townsend a livré son ressenti à quelques semaines du début de la compétition.

On avait quitté Gregor Townsend et le XV du Chardon un peu trop rapidement lors de la dernière coupe du Monde. Éliminés dans une phase de poules relevée face à l'impitoyable Afrique du Sud (18-3) et à la merveilleuse Irlande (36-14), les Écossais repartent avec un appétit certain sur la scène continentale. Bien évidemment, ils seront emmenés une nouvelle fois par leur même sélectionneur, et leur star Finn Russell.

Le 3 février prochain, la bande à Rory Darge, qui partage le rôle de capitaine avec Russell, attaquera cette grande messe annuelle avec un déplacement au Millennium Stadium, endroit où elle avait chuté d'un rien en 2022 (20-17). "Tout le monde sera au rendez-vous, a assuré Gregor Townsend. Le Tournoi des Six Nations est très important pour chacun d'entre nous en tant que pays. Ce sera donc, je crois, le Tournoi des Six Nations le plus compétitif que nous ayons jamais connu. Il n'y a donc personne qui va lever le pied au cours des prochaines semaines."

L'Écosse veut faire aussi bien qu'en 2023

Lors de la précédente édition, le XV du Chardon était monté sur le podium avec 15 points, juste derrière l'Irlande (27 points), qui a réalisé le Grand Chelem, et la France (20 points). Pour le sélectionneur écossais, ces deux nations représentent toujours la plus grande menace. "L'Irlande et la France se disputent la première place mondiale depuis quelques saisons. Mais, la qualité des équipes de l'hémisphère nord s'est considérablement améliorée au cours des cinq ou dix dernières années."

Your Scotland co-captains for the Guinness Men’s Six Nations: Rory Darge & Finn Russell \ud83c\udff4??????



More \u27a1\ufe0f https://t.co/ANHFq3U8ST pic.twitter.com/Nlo4ZBXrNE — Scottish Rugby (@Scotlandteam) January 21, 2024

Un état de fait qui le pousse à n'oublier personne sur la ligne de départ. "Le pays de Galles a remporté le Grand Chelem par le passé. Évidemment, l'Angleterre, avec sa profondeur et sa force, et l'Italie qui s'est vraiment améliorée au cours des deux dernières saisons." On en salive par avance !