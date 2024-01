Le troisième, Béziers, reçoit le deuxième, Provence Rugby, un choc que devraient s'adjuger les Biterrois, au bénéfice de leur forme actuelle. Autre équipe sur une belle dynamique, Brive, qui devrait s'imposer sans trembler contre une équipe de Montauban, elle, en difficulté ces dernières semaines... Voici les pronostics de la 17e journée de Pro D2.

Béziers - Provence Rugby

Match de gala, ce jeudi soir (21h), au stade Raoul-Barrière, entre deux équipes qui ont le même nombre de points, 49. Cette rencontre entre deux clubs ex aequo à la deuxième place de la Pro D2 vaudra cher à l'heure de faire les comptes. Mais prime à Béziers pour leur excellente forme du moment. L'ASBH est sur six victoires consécutives. Autre statistique : lors de leurs quatre dernières sorties devant leur public, les Biterrois ont empoché le bonus offensif, marquant plus de 40 points à chaque fois. Même si les Provençaux ont été corrigés lors de leur dernier déplacement, à Grenoble, la partie promet d'être serrée.

Notre pronostic : succès de l'ASBH

Brive - Montauban

Avec trois victoires lors de leurs trois dernières sorties, les Brivistes ont retrouvé de l'allant sous la houlette de Pierre-Henri Broncan. Entraînés dans le sillage des jeunes Mathis Ferté ou Léo Carbonneau, ils peuvent de nouveau prétendre sérieusement à une place dans le top 6. Cela passera par une victoire en Corrèze contre Montauban. Cette saison, les hommes de PP Lafond sont capables du meilleur comme du pire. S'ils doivent se rattraper après leur large revers à Sapiac contre Grenoble, la marche semble trop haute à Amédée-Domenech.

Notre pronostic : succès bonifié du CAB

Biarritz - Valence-Romans

Peur sur les villes ! Le quinzième, le BO, accueille le treizième, le VRDR. Il y a urgence pour les Basques battus lors de leurs sept dernières rencontres... Ce n'est pas encore le match de la dernière chance, mais il ne faudra pas laisser un deuxième concurrent au maintien repartir d'Aguilera avec le succès, après Dax plus tôt cette saison. En face, les Drômois n'ont gagné que deux de leurs neuf dernières sorties, ne confirmant pas un début de saison emballant. Mais leur net succès face au leader breton, lors de la précédente journée, les aura peut-être relancés. Sachant que les Biarrots devront laver l'affront du match aller où les Basques avaient été humiliés à Pompidou, 55-0 !

Notre pronostic : victoire de Biarritz

Agen - Aurillac

L'électrochoc souhaité par Bernard Goutta lors de sa démission n'a pas encore été visible du côté d'Agen. Après un court succès contre le VRDR, les Agenais ont pris l'eau à Mont-de-Marsan. Certes, les Montois ont une belle équipe, mais des erreurs individuelles ont plombé les Lot-et-Garonnais. Ils devront se relancer contre une équipe d'Aurillac qui, comme souvent, l'emporte presque à chaque fois à domicile mais n'arrive pas à s'exporter.

Notre pronostic : Agen l'emporte

Grenoble - Dax

Si le FCG est neuvième de Pro D2, c'est uniquement à cause des douze points de pénalité dont il a écopé. Sinon, ils seraient quatrièmes, ce qui correspond sûrement plus à la valeur de cette équipe. Lors de leurs deux dernières sorties, les hommes d'Aubin Hueber ont écrasé Provence Rugby avant d'aller chercher un bonus offensif à Montauban. Ils devraient confirmer face à Dax. Mais attention aux Dacquois qui vendent chèrement leur peau à l'extérieur, à l'image de la très ouverte et plaisante rencontre des Landais la semaine dernière à Aix-en-Provence. Malgré le froid du Stade des Alpes, il pourrait y avoir de belles envolées entre ces deux équipes joueuses !

Notre pronostic : Grenoble empoche le bonus offensif

Rouen - Nevers

Le temps presse pour les Rouennais. Ils n'ont que deux succès en poche cette saison et comptent, déjà, onze points de retard sur le quatorzième. S'ils veulent se maintenir, cela passe par des succès à domicile. Lors de son dernier match en Normandie, Rouen est passé à une transformation de faire tomber Mont-de-Marsan... En face se présente Nevers, solide équipe du top 5 mais qui ne l'a emporté une seule fois loin de la Bourgogne cette saison, à Grenoble, dans un contexte particulier car le FCG venait d'apprendre qu'il perdait six points de plus.

Notre pronostic : Rouen gagne, Nevers prend le bonus défensif

Soyaux-Angoulême - Colomiers

Pour les deux équipes, il ne va pas falloir égarer trop de points pour prendre le bon wagon. Les Angoumoisins, revenus frustrés de leur déplacement à Aurillac, ne voudront pas perdre des points supplémentaires à Chanzy, où ils sont déjà tombés deux fois cette saison. Avec Biarritz et Valence-Romans qui s'affrontent, le SAXV pourrait prendre de la distance sur, au moins, un concurrent direct pour sa survie dans l'antichambre de l'élite, et conserver son avance sur un Rouen au plus mal.

De l'autre côté, Colomiers, battu sur sa pelouse par Béziers lors de la dernière journée. Cette saison, les hommes de Julien Sarraute sont tombés chez toutes les équipes jouant le maintien : le VRDR, Dax, Rouen et Biarritz. Bis repetita chez les Charentais ?

Notre pronostic : victoire du SAXV, Colomiers repart avec un point de bonus défensif

Vannes - Mont-de-Marsan

Si les deuxièmes et troisièmes s'affrontent, cette affiche entre le leader et le quatrième de Pro D2 n'en est pas moins toute aussi alléchante ! Vannes est un leader en danger. Après neuf journées, les Bretons étaient invaincus et comptaient neuf points d'avance sur leur dauphin, Provence Rugby. Las, depuis, ils ont enchaîné sur deux victoires pour cinq défaites... Battus sans contestation sur le terrain du VRDR lors de la dernière journée, ils ont une revanche à prendre. Surtout que derrière, cela revient fort ! L'ASBH et Aix-en-Provence sont un point derrière, Mont-de-Marsan point à cinq unités. Les Montois, justement, se verraient bien frapper un grand coup à la Rabine !

Notre pronostic : succès du RCV