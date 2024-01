Invité de l'émission viàMidol Des Mauls et Débats, l'ouvreur italien Tommaso Allan s'est prêté au jeu de l'interview décalé. Une manière d'en apprendre plus sur l'homme qu'il est.

De retour à Perpignan cette saison, Tommaso Allan lutte pour le maintien avec les Sang et Or. Habituel ouvreur, il est davantage utilisé à l'arrière cette saison en raison de la présence dans l'effectif de Jake McIntyre. Celui qui a disputé la Coupe du monde 2023 sous le maillot de l'Italien était l'invité de l'émission viàMidol Des Mauls et Débats mercredi soir.

S'il a évoqué le style de jeu offensif de l'USAP et le futur de la sélection italienne, Tommaso Allan a aussi accepté le jeu des questions décalées. Son joueur préféré, un mot pour le définir, son plus beau souvenir en tant que rugbyman... L'ancien joueur des Harlequins a répondu à l'ensemble des questions avec une pointe d'humour. L'émission en intégralité est à retrouver sur le site, l'application et sur les réseaux sociaux de Rugbyrama.