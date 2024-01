Jonathan Danty et Romain Taofifenua ont chacun été suspendus deux et trois semaines, après leurs cartons rouge respectifs concédés lors de la 10ème journée du Top 14. Le Rochelais sera requalifié pour la Champions Cup alors que le Lyonnais pourra rejouer à partir du 14 janvier.

La Rochelle et Lyon soufflent. Jonathan Danty et Romain Taofifenua ont été suspendus deux et trois semaines par la LNR, ce mercredi. Coupable d'un coup de pied à l'encontre de Jeremy Ward lors du déplacement des Maritimes au Stade français, le centre international manquera la rencontre face à la Section paloise et sera requalifié pour la troisième journée de Champions Cup. Le motif de "brutalité" a été reconnu contre Danty qui risquait tout de même de manquer l'ouverture du Tournoi des 6 Nations, et la réception de l'Irlande (2 février).

Une sanction réduite de moitié pour Taofifenua

Romain Taofifenua retrouvera les terrains à partir du 14 janvier. Exclu contre Bordeaux-Bègles à la suite d'un plaquage dangereux, le deuxième ligne lyonnais risquait jusqu'à six semaines de suspension. Mais au vu des circonstances atténuantes de son geste, l'homme aux 49 sélections avec le XV de France sera finalement suspendu trois semaines. Pour rappel, le Lyonnais sera à nouveau sélectionnable par Fabien Galthié après qu'il est revenu sur sa décision de prendre sa retraite internationale.