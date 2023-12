Les Catalans ont décroché leur première victoire à l’extérieur de la saison sur la pelouse de Castres. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur d’excellents Tom Ecochard et Mathieu Acebes, tandis que leur talonneur Seilala Lam s’est tristement illustré par des mauvais gestes.

Les Tops

Tom Ecochard

Ce match aura donné lieu à un beau duel de numéro neuf. Dans un registre différent de celui de Santiago Arata, le Catalan Tom Ecochard a brillé par son intelligence et son sens du jeu, à l’image de ce judicieux coup de pied par-dessus qui mena à l’essai d’Acebes. Au-delà de cette fulgurance, Ecochard a été remarquable de constance tout au long des 80 minutes qu’il a disputées – une performance en soi, à son poste – malgré des conditions météo très mauvaises et un ballon glissant.

Mathieu Acebes

Le co-capitaine de l’Usap a livré une prestation solide. À la différence de certains de ses adversaires qui ont été étonnamment discrets, Acebes est allé chercher du travail aux quatre coins du terrain. Malgré un relatif déchet en défense (trois plaquages manqués), il n’a pas ménagé ses efforts en intervenant à neuf reprises. Il a aussi beaucoup porté le ballon et battu deux défenseurs.

Santiago Arata

Si son équipe est probablement celle qui marque les plus beaux essais du Top 14 à l’heure actuelle (à l’exception de ce match, disputé sous une pluie battante), le demi de mêlée uruguayen n’a eu besoin de personne pour marquer le premier essai de la partie : à hauteur des quarante mètres de l’Usap, Arata démarra au bord d’un ruck, prenant par surprise la défense catalane. Il ralentit sa course peu après pour chercher du soutien, mais voyant qu’il n’en avait pas, il a posé une double accélération pour filer seul sous les poteaux. Imparable, à condition d’avoir ses exceptionnelles qualités physiques. Pour le reste de la partie, Arata a bien tenu son rôle de premier accélérateur de l’attaque. Mention spéciale pour le deuxième ligne castrais Tom Staniforth qui a abattu un travail titanesque dans un match particulièrement haché et frontal.

2023 s'achève sur ce qui n'aura pas été le match le plus spectaculaire... mais Perpignan au bout du suspens, du match et de l'année va s'imposer à Castres !#COUSAP pic.twitter.com/QgX5BfaBAH — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 31, 2023

Les Flops

Seilala Lam

Si les Catalans se sont imposés sur la pelouse de Castres, ce n’est pas grâce à leur touche, puisqu’ils ont perdu six ballons sur leurs propres lancers : "Cela n’allait plus à partir de la vingtième minute, je ne sais pas pourquoi", déplorait l’entraîneur David Marty. Seilala Lam n’est pas étranger à ce mauvais score. Mais surtout, le talonneur catalan s’est tristement illustré par quelques mauvais gestes comme un plaquage à retardement sur Pierre Popelin et un plongeon dans un ruck en toute fin de rencontre qui aurait mérité une pénalité, si ce n’est plus.

Gaëtan Barlot

Difficile de placer des Castrais dans cette section, car aucun n’est vraiment passé à côté de son match. Gaëtan Barlot a néanmoins signé une prestation en demi-teinte ce dimanche. Tant en défense, où il comptait déjà trois plaquages manqués à la pause, que dans le jeu courant. Il fut d’ailleurs à l’origine de l’essai de Mathieu Acebes en manquant de contrôler le ballon tapé par-dessus par Tom Ecochard en première mi-temps. En revanche, Barlot s’est montré précis et régulier en touche, et n’a jamais baissé d’intensité dans le combat.

Vilimoni Botitu

Comme Barlot, Botitu a livré une prestation en demi-teinte. Il a connu quelques fulgurances mais aussi fait des mauvais choix, comme celui de ne pas exploiter au pied un ballon de contre en deuxième mi-temps qui aurait pu semer la zizanie dans la défense catalane. Le Fidjien a également manqué trois plaquages.