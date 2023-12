L'année 2023 touche à sa fin. Jusqu'au 27 décembre, Rugbyrama vous laisse les commandes pour élire votre XV de l'année en Top 14. On poursuit avec les arrières ! Qui, selon vous, a réalisé la meilleure année civile en championnat au poste de numéro 15 ?

Thomas Ramos (Toulouse)

L’arrière a sans doute été le meilleur Toulousain de l’année. Malgré la concurrence de Melvyn Jaminet, peu épargné par les blessures, Thomas Ramos a annihilé tout débat à son poste que ce soit en club ou en sélection. Buteur hors pair, le numéro 15 rouge et noir a été constant de janvier à décembre. Avec un bouclier de Brennus dans la hotte, Thomas Ramos est logiquement dans nos favoris.

28 ans, 1,78m, 86kg

Avec Toulouse : 20 matchs, 18 fois titulaire, 5 essais

Brice Dulin (La Rochelle)

Dans un style différent, le Rochelais a lui aussi marcher sur l’eau cette année. L’arrière maritime a été l’un des éléments centraux de la deuxième épopée rochelaise en Champions Cup. La prévision de son jeu au pied, ses prises de balles aériennes et sa vision sans ballon ont longtemps soulagé les jaune et noir. Le pied gauche de Brice Dulin fut un parfait complément au droitier Antoine Hastoy.

33 ans, 1,76m, 84kg

Avec La Rochelle : 27 matchs, 26 fois titulaire, 3 essais

Romain Buros (Bordeaux-Bègles)

Au milieu du colibri Jalibert et du félin Moefana, l’arrière bordelais a livré un millésime en 2023. Malgré une forte concurrence qui l’a empêché de porter le maillot du XV de France, Romain Buros continue d’être le régulateur de l’UBB, en apportant son calme et ses cannes. Avec l’apport de Damian Penaud, le numéro 15 bordelais s’éclate dans un collectif encore étoffé et, même s’il n’est pas le plus connu des guépards girondins, Romain Buros est une menace implacable pour les défenses adverses…

26 ans, 1,87m, 97kg

Avec Bordeaux-Bègles : 26 matchs, 24 fois titulaire, 3 essais

Julien Dumora (Castres)

Tel un bon vin, le Castrais continue de se bonifier avec l’âge. À trente-cinq ans, Julien Dumora a constamment fait souffler ses partenaires, notamment en début d’année où le CO n’était pas aussi rayonnant qu’à l’automne. Titulaire indiscutable dans le fond du terrain tarnais, le numéro 15 castrais a été l’un des leaders offensifs de son équipe, à l’instar de Benjamin Urdapilleta. Que ce soit dans la tempête ou sous le soleil, Julien Dumora assure.

35 ans, 1,84m, 96kg

Avec Castres : 34 matchs, 33 fois titulaire, 8 essais

Max Spring (Racing 92)

L’une des nombreuses piles électriques a encore frappé cette saison. Le jeune arrière du Racing. Modèle de régularité et de constance malgré ses vingt-deux bougies soufflées en 2023, Max Spring s’est fait remarquer par la qualité de ses appuis et sa vitesse supersonique. Au milieu d’une ligne de trois-quarts francilienne déjà explosive, l’international français continue de grandir pour le plus grand bonheur des supporters franciliens…

22 ans, 1,73m, 75kg

Avec le Racing 92 : 33 matchs, 29 fois titulaire, 6 essais

Vous avez jusqu'au 27 décembre, 23h59 pour voter (qu'une seule fois). Amis passionnés, faites le bon choix !