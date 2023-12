Direct. Mont de Marsan - Colomiers : suivez le match de la 14e journée de Pro D2

Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre le direct commenté de la 14e journée de Pro D2 et la rencontre entre Mont de Marsan et Colomiers. Coup d'envoi à 19h30.

Mont de Marsan, après sa défaite à Nevers voudra se reprendre à domicile face à un gros de Pro D2. Les Montois ont perdu leurs deux derniers matchs, tous à l'extérieur et cette réception tombe à pic pour eux. Colomiers, peut en cas de victoire dépasser son adversaire du soir au classement et intégrer le top 6. Ce match aura lieu au stade André-et-Guy-Boniface et sera arbitré par M. Carrillo.