Pour cette première journée de Champions Cup et Challenge Cup, les acteurs du rugby se sont exprimés après les rencontres. De la joie la plus pure pour certains à des l'agaçements pour d'autres mais aussi de l'indifférence : découvrez les déclarations à retenir de ce week-end.

Auteur d’un bon match, le trois-quarts aile Rémy Baget était encore euphorique, samedi soir, à l’aéroport de Shannon. Quelques minutes avant d’embarquer, il est revenu sur ce nul aux allures de victoire, sur le respect du public irlandais et sur l’essai décisif qu’il a marqué. "Je la regardais sur France 2 à l’époque. C’était déjà fou de se dire que j’allais en jouer un, alors là, marquer, permettre à l’équipe d’être payée pour son match et accrocher un nul, ce sont des sensations qui resteront à vie dans ma tête"

Après la défaite de ses protégés face à l’ennemi du Leinster (16-9), le manager rochelais Ronan O’Gara a notamment ciblé trop d’imprécisions de la part des Maritimes. Dans des conditions humides, les Irlandais ont su stratégiquement prendre le meilleur. "On doit peut-être regarder pourquoi on tape en touche, pourquoi on ne prend pas les trois points. Mais ça, c'est toujours une discussion avec les leaders. J'ai toujours dit quand j'étais 10 qu'il fallait respecter l'instinct des joueurs sur le terrain. Mais ce soir, ça n'a pas trop marché."

L'arrière de l'USAP était déçu du résultat encore défavorable à l'USAP. Sans imagination face à la rudesse des Lions Emirates, les Catalans n'ont pu imposer leur tempo. Des regrets pour l'ancien clermontois qui prône l'union sacrée pour la suite. "Alors oui on va continuer de travailler, mais franchement j'en ai marre de perdre. Aller chercher des victoires et faire en sorte d'être récompensés. On n'a rien à envier aux autres si on met les ingrédients."

Ce que pensent les journalistes ou les chroniqueurs de mes prestations, ça m’importe peu.

Moins étincelant qu’à l’accoutumée depuis son retour de la Coupe du monde, le capitaine des Bleus et demi de mêlée du Stade toulousain Antoine Dupont a livré une grosse prestation ce samedi, face à Cardiff. Il est également revenu sur les critiques qui se levaient à son encontre... "Je ne me concentre pas sur ça, je n’y fais pas attention. Si on me pose la question, j’y réponds mais cela reste accessoire. Ce que pensent les journalistes ou les chroniqueurs de mes prestations, ça m’importe peu."

En conférence de presse, le troisième ligne varois a analysé le revers de Toulon face à Exeter (18-19). Il a regretté un manque d’adaptation aux règles et a pointé des failles stratégiques. Questionné sur son ressenti à propos de l'arbitrage, Charles Ollivon a répondu : "C’est un autre arbitrage que le Top 14. Est-ce qu’on s'est bien adapté ? Peut-être pas. Ça se joue à une décision, on n’aurait pas dû leur laisser l’opportunité de gagner le match comme ça. Ça se passe comme ça à la fin... Ce n’est pas la même chose qu’en Top 14."

Malgré la solide victoire de Clermont sur Édimbourg (31-18), Christophe Urios n'a pas apprécié l'entame de match de ses hommes et n'a pas senti les Jaunards transcendés par la Challenge Cup, en début de partie. "On est tombé dans leur piège en s’usant pour rien. Il fallait occuper davantage, ce qu’on a mieux fait en deuxième période. Mais globalement, ce match ne nous excitait pas trop. Quand on est arrivé au stade, ce n’était pas la même ambiance, tout le monde dormait !"