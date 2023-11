10 millions d'euros, c'est ce qu'a coûté la campagne pour la Coupe du monde 2023 à la Fédération irlandaise. Si une telle dépense n'avait jamais eu lieu en Irlande, elle pourrait bien de nouveau avoir lieu dès le Mondial australien.

À situation exceptionnelle, dépense exceptionnelle. Historiquement le XV de Trèfle n'avait jamais eu une aussi belle équipe. Les Irlandais ont alors placé beaucoup d'espoir dans le Mondial français. Beaucoup, ça se traduit par "a lot" en Anglais mais ça peut aussi se dire "10 millions d'euros". C'est le montant que l'IRFU (fédération irlandaise de rugby) a dépensé pour sa Coupe du monde en France, a annoncé Kevin Potts, le directeur de l'instance.

Sans tournée automnale, un manque à gagner

Jamais dans son histoire la sélection irlandaise n'avait paru aussi forte. Alors en 2023, elle a mis toutes les chances de son côté. La préparation a commencé dès la mi-juin et est passée par Dublin, bien sûr, mais aussi le Portugal et la France.

En plus des dépenses évidentes liées aux déplacements et à la logistique, le Mondial représente aussi un manque à gagner pour le pays qui n'a donc pas accueilli les rencontres automnales, comme c'est le cas lors des années sans Coupe du monde. "C’est le coût le plus élevé de tous les temps. La perte des matchs de novembre est énorme. Rien que cela représente un chiffre important", a annoncé Kevin Poots.

"Nous ne sommes pas la seule fédération confrontée à ça", a confié le directeur de la fédération pour qui cette dépense n'est pas aussi exceptionnelle que ce qu'elle pourrait laisser paraître. Un tel chiffre pourrait même revoir le jour dès 2027 et la Coupe du monde sur le sol australien.