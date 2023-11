L’entraîneur des trois-quarts parisiens a apprécié la réaction de ses joueurs après le non match disputé à Bayonne la semaine précédente.

Quel sentiment vous laisse cette victoire bonifiée contre Castres ?

Nous sommes très satisfaits. Nous avions besoin d’avoir une réaction par rapport à ce qui s’était passé la semaine dernière à Bayonne. Les joueurs ont répondu présent. Ils ont répondu présent durant toute la semaine, ceux qui allaient jouer, et ceux qui nous ont permis de travailler et d’être au niveau auquel nous avons évolué ce soir. Forcément, tout cela a créé une belle satisfaction, pour le club et pour l’équipe.

La puissance de vos avants a fait la différence. Aviez-vous décidé d’insister sur ce domaine de jeu ?

Oui. Nous avions besoin de nous remettre dans le combat et l’engagement, puisque nous avions failli à Bayonne la semaine précédente. Et puis les conditions climatiques annoncées ne présageaient rien de bon. On annonçait des conditions assez aléatoires, avec du vent et de la pluie. Du coup on avait préparé une stratégie adaptée, autour des secteurs de jeu qui font la force de cette équipe depuis de nombreuses saisons maintenant. Et puis les Castrais sont des adversaires qui obligent aussi à se hisser à ces standards, sinon ils peuvent te punir. On avait demandé aux joueurs d’être particulièrement efficaces à ce niveau-là.

Le Stade français écrase Castres et prend (provisoirement) la tête du Top 14 !



Le résumé > https://t.co/78KESv3k6l pic.twitter.com/DRpOAdWXsY — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 4, 2023

Vous avez récupéré temporairement la première du classement. Est-ce une autre satisfaction ?

Celle-ci est plutôt anecdotique. Nous sommes seulement à la cinquième journée d’un top 14 dont on ne sait pas vraiment s’il reprend, ou s’il démarre. Mais bon, on préfère toujours prendre les points et s’éviter quelques frayeurs. Et c’est toujours mieux de travailler avec des victoires, même si nous ne sommes pas dupes. Nous voyons bien que nous avons une grosse marge de progression. Nous serons à Lyon la semaine prochaine et cela peut aller très vite dans un sens comme dans l’autre.

Avec plus de 10 000 spectateurs, le stade Jean-Bouin a été rempli au-delà de sa moyenne habituelle. Est-ce un effet Coupe du monde à Paris pensez-vous ?

Effet coupe du monde, je ne sais pas. Mais nous voulons remplir ce stade, et cela se mérite. Cela se gagne sur le terrain. On ne demande pas le soutien des supporters, il se gagne, par les résultats et le spectacle. Donc c’est notre devoir, par nos prestations et nos résultats, de remplir cette enceinte. Beaucoup de gens travaillent dans le club pour toucher le plus de monde possible. Nous devons les aider sur le terrain et leur faciliter la tâche. On y a un peu contribué ce soir.