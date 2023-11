Ce jeudi soir va débuter la neuvième journée de Pro D2 avec le duel entre Biarritz et Agen. Le leader invaincu se déplace sur le terrain de la lanterne rouge tandis que Soyaux-Angoulême et Aurillac jouent gros face à des cadors de la division. Voici nos pronostics pour ce week-end !

Biarritz - Agen

Les objectifs de cette rencontre sont simples : se rapprocher voire intégrer les six premières places. Lourdement battus sur la pelouse de Vannes il y a deux semaines, les Biarrots auront fort à faire ce jeudi soir face à Agen. Neuvièmes de Pro D2, les Basques n'ont pas vraiment le droit à l'erreur, au risque de voir le top 6 s'envoler. De leur côté, les Lot-et-Garonnais restent sur un succès étriqué face à Dax et n'ont pas rassuré dans le contenu. À Aguiléra, le SUA peut réaliser un gros coup loin de ses bases et retrouver une place parmi les places qualificatives aux phases finales.

Notre pronostic : victoire de Biarritz

Béziers - Grenoble

Les Biterrois sont actuellement enlisés dans le ventre mou du championnat. Onzièmes, les Héraultais nagent entre deux eaux et seraient bien inspirés de prendre des points à la maison pour prendre un grand bol d'air. Après s'être inclinés de justesse sur le terrain de Provence Rugby lors de la dernière journée, les joueurs de Pierre Caillet reçoivent des Grenoblois qui ont retrouvé de la confiance. Leur victoire bonifiée face à Montauban leur offre une bonne rampe de lancement avant ce déplacement sur les terres de l'ASBH. Treizièmes, le FCG n'a plus de temps à perdre.

Notre pronostic : victoire de Béziers, bonus défensif pour Grenoble

Rouen - Vannes

Le temps presse pour les Rouennais. Derniers, les Normands ont besoin d'une victoire pour retrouver le sourire et possiblement quitter la place de lanterne rouge. Problème, c'est le leader qui se présente ce vendredi. Après huit sorties, les Vannetais sont toujours invaincus en championnat. Impressionnants, les Bretons écrasent tout sur leur passage depuis le début de la saison et ont neuf points d'avance sur la deuxième place, occupée par Provence Rugby. Difficile de voir Vannes tomber.

Notre pronostic : victoire de Vannes

Soyaux-Angoulême - Nevers

Tout comme Rouen, les Angoumoisins n'ont pas débuté leur championnat de la meilleure des manières. C'est simple, ils n'ont pas connu le goût de la victoire depuis la deuxième journée, c'était face à Aurillac. Depuis, c'est compliqué pour les Charentais qui restent sur quatre défaites de rang. Ce vendredi, ils vont recevoir un des cadors de la Pro D2 en la personne de Nevers. Bien installés dans le top 6, les Neversois ne veulent pas ralentir la cadence et ce déplacement sur le terrain du SAXV est l'occasion de voir le podium se rapprocher considérablement. Une rencontre qui devrait être sérrée jusqu'au bout.

Notre pronostic : succès de Nevers, bonus défensif pour Soyaux-Angoulême

Aurillac - Brive

Ceux qui aiment le combat vont être servis. Cette partie devrait sentir la poudre, tant les Aurillacois ont besoin des quatre points de la victoire. Avec seulement quatre points d'avancer sur la zone rouge, les Cantaliens doivent assurer à domicile pour garder leurs distances avec les deux dernières positions. En face, le CAB a retrouvé des couleurs depuis un mois et reste sur trois victoires. En cas de succès de la Cantal, les Corréziens peuvent s'emparer de la place de dauphin derrière Vannes.

Notre pronostic : victoire de Brive

Montauban - Colomiers

L’USM est tombée à Grenoble lors de la dernière journée, après trois succès consécutifs, avec une équipe quelque peu remaniée. Mais de retour à Sapiac et avec une équipe type, les Montalbanais devraient cette fois prendre le dessus sur des Columérins, défaits à quatre reprises loin de leurs bases. Dans ce match, Montauban pourrait s’offrir une vraie bouffée d’air et une place un peu plus confortée dans le top 6. Colomiers à l’inverse doit se méfier de ses poursuivants, le 14ème Dax n’est qu’à 3 points de la Colombe.

Notre pronostic : Montauban s’impose

Valence Romans - Provence Rugby

C’est l’une des heureuses surprises de ce début de saison de Pro D2 : Valence Romans n’est qu’à un point du top 6. Les Dromois ont dernièrement fait trembler Mont de Marsan à Guy et André Boniface et ont écrasé Brive à la mi-septembre. D’ailleurs, à domicile, le VRDR est la meilleure équipe avec 19 points pris sur 20 possibles. Cette fois, c’est un test de très gros calibre qui se présente avec la venue du deuxième provençal. Après avoir encaissé trois essais à Béziers la semaine passée, Provence devra montrer plus de rigueur défensive pour faire tomber Valence Romans.

Notre pronostic : Provence Rugby l’emporte mais Valence Romans accroche le bonus défensif

Dax - Mont-de-Marsan

Malgré un déséquilibre au classement, le derby landais pourrait bien tenir toutes ses promesses. Actuellement premier non-relégable, les Dacquois ne font pas de complexe d’infériorité comme ils l’ont expliqué sur Rugbyrama. Pour autant, Mont-de-Marsan est l’équipe en forme du moment avec cinq succès consécutifs. Actuellement troisième, les Montois pourraient bien être embêté et subir un revers. Dax s’emploiera pour ne pas se faire peur en bas du tableau. Nous voyons un succès dacquois mais un match âprement disputé.

Notre pronostic : victoire de Dax, bonus défensif de Mont-de-Marsan