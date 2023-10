La grande majorité des matchs de la huitième journée de Pro D2 se jouait ce vendredi soir sur les pelouses françaises. Entre l'action décisive de Ramoka, la leçon vannetaise, la puissance de Grenoble ou encore Nevers qui fait le plein... Découvrez les enseignements de la soirée.

Colomiers réagit enfin

Après trois matchs sans succès et une première partie de saison plutôt décevante à domicile, Colomiers a fait le boulot contre Soyaux-Angoulême ce vendredi (28-17). Chez eux, les Columérins ont attendu d'être... en infériorité numérique pour faire la différence. Alors que les Angoumoisins étaient réduits à quatorze suite au carton rouge de Beukeboom, les locaux étaient eux à treize après avoir écopé de deux cartons jaunes. C'est en cette période d'infériorité numérique qu'ils ont fait la différence grâce à Pinto.

Pro D2 - Vincent Pinto a inscrit le premier essai de Colomiers Midi Olympique - Stephanie Biscaye

Face à des Charentais qui ont tenu le ballon sans pour autant faire de différence, les hommes de Julien Sarraute n'ont pas été les plus rassurants du monde, mais ils ont assuré l'essentiel après que Marta ait enfoncé le clou en seconde période. L'essai de Tabualevu ne changeait rien puisqu'un essai de pénalité était ensuite accordé de chaque côté. Colomiers stoppe sa série négative et se rassure. Le SAXV reste relégable.

Grenoble irrésistible

Deuxième du classement avant le succès de Brive sur la pelouse de Rouen jeudi, Montauban avait le profil pour venir inquiéter Grenoble au stade des Alpes. Ce fut loin d'être le cas. Dominateurs dans tous les secteurs, les Isérois ont acquit un succès tranquille sur leurs terres, bonus offensif en prime (36-16). Pourtant bousculés en première période par la réussite au pied d'un ancien de la maison, Thomas Fortunel, les hommes d'Aubin Hueber ont réagi grâce à leur puissance offensive.

Portés par un pack irrésistible, les locaux ont matraqué leurs invités sur chaque action pour gagner du terrain. Dominateurs en conquête, ils se rapprochaient petit à petit de la ligne adverse avant que l'USM ne craque totalement. Grenoble a inscrit quatre essais en première période pour se mettre à l'abri et déjà assurer un bonus offensif. L'essai de Reilhac permettait aux Montalbanais de sauver l'honneur. Montauban rentre dans le rang, Grenoble rejoint le bon wagon.

Provence Rugby ne rassure pas

Après un début de saison en fanfare, Provence marque le pas depuis quelques semaines. Les derniers résultats vont dans ce sens : une défaite logique à Montauban (25-10), un match nul à Colomiers (19-19), une (très) difficile victoire face à Angoulême (21-18) et un mauvais résultat à Brive (17-6). Pour la réception de Béziers qui restait sur une belle victoire face à Colomiers (26-22), la mission était très simple : s’imposer pour garder sa place dans le top 2, et se rassurer avant de se déplacer à Valence Romans.

Pour ce qui est du résultat, on peut conclure que les Provençaux ont réussi leur œuvre avec quatre précieux points acquis grâce à la botte du demi d’ouverture Enzo Selponi et un essai de Taieb. Pour ce qui est de la manière, il y a des choses à redire. Déjà parce que les hommes de Mauricio Reggiardo ont eu très peur en fin de match en encaissant trois essais en douze minutes après l’heure de jeu. Surtout, parce que les Biterrois, malgré une grosse indiscipline, ont davantage montré dans le jeu, et peuvent même nourrir quelques regrets sur cette fin de match. Provence rugby reste invaincu à domicile mais Béziers monte en puissance.

Nevers fait le plein

Face à une équipe d’Aurillac qui flirtait avec la zone rouge, Nevers se devait de réaliser un match plein pour faire oublier cette cruelle défaite d’un petit point face à Biarritz il y a une semaine (17-16). La différence s’est faite avant la pause avec onze points d’avance. Dès l’entame, Plataret venait conclure un bon ballon porté pour prendre le score, avant que Reynold ne donne un peu plus d’impact à la domination des locaux au tableau d’affichage.

Juste avant la pause, David inscrivait un essai plein de réalisme pour tuer le suspense (17-6). Et si les supporters d’Aurillac pouvaient espérer un retour de leur équipe après les citrons, c’est tout le contraire qui se passa. Les Neversois inscrivirent trois essais supplémentaires pour valider un bonus offensif qui leur permet de s’installer à la cinquième place du classement. Aurillac, qui a subi aussi le carton rouge de Shvangiradze, est treizième

Agen remercie Ramoka !

La volonté dacquoise n'a pas suffi pour maîtriser Agen (7-3). Comme face à Brive il y a trois semaines, l'US Dax avait décidé de se la jouer rebelle sur la pelouse d'un prétendant au titre en Pro D2. C'est cette fois sur la pelouse d'Agen que le promu a mis toute sa volonté pour tenter d'aller chercher des points précieux. À Armandie, les coéquipiers de Romuald Séguy ont imposé un jeu d'occupation aux Agenais, ce qui a donné un match parfois haché. Pour preuve, c'est avec un score de 3 à 0 en faveur des Landais que se terminait la première mi-temps.

\u23f1\ufe0f l 50’ l ESSAI ! #SUAUSD



Essai inscrit par Kolinio Ramoka !! #SUA 5 - 3 #USD pic.twitter.com/T0dsJmMl0C — Agen Rugby - SUA LG (@agen_rugby) October 19, 2023

Mais alors que l'on croyait les hommes de Jeff Dubois capables de l'exploit, un homme a tout changé : Kolinio Ramoka. Le puissant trois-quarts centre a l'habitude de faire des ravages dans les défenses mais était seulement remplaçant ce vendredi. C'est dès son entrée en jeu que le Fidjien a tout changé dans ce match très fermé. Sur son premier ballon, il franchissait et résistait au dernier défenseur pour marquer l'essai décisif. Rien ne fut marqué ensuite. Ramoka a sauvé Agen, Dax se console avec un bonus défensif.

Le pied en or de Laousse Azpiazu On a longtemps cru que Valence-Romans allait s’offrir sa première victoire à l’extérieur de la saison. Dans une rencontre rendue difficile à cause de la pluie, les visiteurs ont réalisé la mi-temps parfaite : une grosse défense, et un essai juste avant la pause grâce à Bholi. Mais les Montois, longtemps sans solution, ont finalement réussi à prendre le dessus grâce à quatre pénalités de Laousse Azpiazu. Valence-Romans pensait revenir à hauteur à la sirène après un maul et un ballon aplati par Humbert, mais l’arbitre a décidé d’annuler l’essai après arbitrage vidéo pour un en-avant. Mont-de-Marsan est sur le podium du Pro D2, Valence-Romans sort du top 6

Vannes donne la leçon

De choc, il n'y a point eu, Vannes a terrassé Biarritz (42-7). Intouchables depuis le début du championnat (six victoires et un match nul), les Vannetais étaient plus qu'en confiance avant de recevoir une équipe Biarrote qui n'est plus sûre de rien. Dans un stade de la Rabine surchauffé, il n'y a pas eu de surprise tant la supériorité des Bretons a été immense vendredi soir.

Leafa et Béziat par deux fois, Valleau puis Ruru sont les noms de ceux qui ont concassé le BO en marquant des essais. Pour vous dire, mis à part l'essai de Pagès, il est difficile de se remémorer des attaques basques dans le camp adverse... Surpuissants, les hommes de Jean-Noël Spitzer ont fait honneur à leur première place et continuent de dicter leur loi dans cette Pro D2 pourtant relevée. Une seule question demeure : où s'arrêteront-ils ?