Ragaillardi à la suite d’une phase de groupes au goût de renouveau, le XV du Poireau s’est cassé les dents sur l’Argentine, tout en disant adieu à plusieurs champions dont Dan Biggar. Les lendemains sont sous le sceau des espérances et des interrogations.

Il y a les rares fins heureuses, et les plus communs rêves envolés. À des centaines de kilomètres, et à quelques heures d’intervalle, Biggar et Sexton, deux des plus brillants ouvreurs du continent, ont vu le rideau se baisser aux trois coups de sifflet. Regard hagard, le maestro du XV du Poireau avait le cœur en miettes, à l’image des flocages gallois de la première période.

Classe malgré la déception d’une vie, le pudique môme de Morriston s’est confié à propos de sentiments d’une intensité rare. "Je ne pensais pas que ça serait un de ces moments où l’on fait sa valise et l’on s’en va sans un détour… La soudaineté de l’arrêt reste difficile à gérer. Je vis mon dernier jour avec la sélection du pays de Galles."

Le décompte s’est arrêté à 111 capes, au cours de seize années riches de trois succès dans le Tournoi des 6 Nations dont un Grand Chelem (2019). De quoi remplir la boîte à souvenirs. "J’ai tout donné pour ce maillot chaque hiver, été et automne. Je suis déçu parce que j’aime la compétition. Mais je ne pouvais rêver d’un tel destin, aux côtés de partenaires uniques. J’emporte tout ce pan de vie, même les déceptions des Coupes du monde et notamment de cette demi-finale perdue d’un cheveu face aux Springboks en 2019 (19-16). On n’était pas loin… Maintenant, il est temps de se consacrer à la famille, à Toulon, et de regarder le Tournoi à la télévision. (Il fait une pause) Ça fait bizarre de parler comme ça, car cela va me manquer."

"Prenez cette équipe en main"

Warren Gatland a partagé cette étrange émotion au moment de saluer la bande à "Bigg’s". "C’est une légende du rugby gallois, il a accompli de grandes choses. Il a tout donné comme beaucoup d’autres qui s’en vont avec lui. On doit saluer tout ce qu’il a apporté à cette équipe au fil des années. La porte s’ouvre pour la jeune génération, elle doit s’affirmer avec ce maillot."

Larvé par des ennuis économiques, ayant pour conséquence une fuite des talents, le rugby gallois se relèvera-t-il de sitôt du départ conjugué de ses plus beaux joyaux (Tipuric, Jones, Webb, Halfpenny, Francis, Williams…) ? "Je suis confiant, a repris Dan Biggar. Je sais que de belles choses les attendent. Les jeunes nous ont permis de redresser la barre et d’en arriver là. Il faut qu’un mec comme Costelow ait du temps de jeu, c’est comme ça qu’il prendra les commandes. Après le match, je leur ai dit : "Prenez cette équipe en main."" Pour écrire un nouveau chapitre vers la quête d’un graal, et d’un iconique happy end.